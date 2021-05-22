Сьогодні, 22 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 16 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в шістнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

На початку першого конкурсу учасники поділилися на дві команди: Микола Люлько став капітаном червоної, а Микола Мигаль ― синьої. Уперше на кухні «МастерШеф. Професіонали» з’явилися зірки проєкту «Хата на тата» ― сім’я Ковтунів! Глава сімейства Русланіус ― блогер-мільйонник з армією шанувальників у соцмережі «ТікТок». Профі потрібно було догодити кожному членові сім’ї і приготувати для тата брутальну і калорійну страву, для мами ― легку і дієтичну, дітям ― ситний і корисний обід у школу, а також романтичну вечерю для подружжя.

Під коробками учасники знайшли інгредієнти, які потрібно було використати в кожній страві: куряче філе, яйця, цибулю, моркву, часник та інші прості продукти, які легко знайдуться в холодильнику кожного українця. Шефи мусили за півтори години довести, що навіть із таких інгредієнтів можна зробити нескінченну кількість вишуканих страв ресторанного рівня.

Команда червоних для тата приготувала смажену картоплю з морквою і котлету по-київськи в паніровці з беконом. Для мами ― морквяні крокети в крамблі. Дітям вони зробили равіолі з куркою та беконом, з морквяним соусом та картопляними чипсами. На романтичну вечерю команда приготувала курячу грудку з крамблом з бекону та еспумою зі смаженої картоплі з морквяними чипсами.

Команда синіх приготувала на романтичну вечерю равіолі з куркою та беконом, а дітям ― медальйони з курячої грудки та морквяні чипси, для тата ― курячі ковбаски, а для мами ― салат з курячою грудкою та картоплею. Учасникам «Хата на тата» більше сподобалися страви команди червоних. Шляхом голосування сині визнали найгіршими Владислава та Миколу. Саме тому вони отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі під коробками на робочих поверхнях на учасників чекав сюрприз: туша свині, кріль, курка, товстолоб і качка. Вони мусили приготувати одну страву, зіркою якої мало стати м’ясо з-під коробки. Усе, що залишалося від м’яса і не йшло у страву, треба було скласти у спеціальну ємність. На приготування страв судді виділили пів години. Коли час вийшов, учасники ставили свої страви на край столу і йшли витягати картки. На картках були імена інших учасників, із залишків сировини яких треба було за пів години приготувати нову страву. За таким принципом сімка найкращих готувала по чотири страви з різними м’ясними інгредієнтами.

Лілія та Елеонора впоралися із цим завданням найгірше, адже в їхніх стравах було найбільше помилок. Саме тому дівчата отримали за свої роботи чорні фартухи. Усі інші учасники приготували чудові страви, які здивували суддів своїми смаками.

На конкурсі чорних сьогодні було спекотно! За місце в проєкті боролися: Елеонора, Лілія, Микола Мигаль і Владислав. Вони одразу підійшли до робочих поверхонь, на яких стояли чорні коробки. Під ними професіонали знайшли продуктові набори з телекастингу, проте з них треба було приготувати кардинально інші страви. Однак на учасників чекав ще один сюрприз: увесь девайсний посуд вони мусили зробити самотужки! Тому під коробками були пергамент, пакети, фольга і все інше, з чого можна було зробити деко, пательню, дошку для нарізання продуктів. На приготування страв судді виділили півтори години.

Елеонора приготувала квіти з гарбуза і рублені бичачі яйця з грибами. Презентація одразу вразила суддів своєю красою, а на смак це була ідеальна композиція і нове прочитання страви з кастингу. Лілія приготувала тартар із ягняти з каперсами, базиліком, розмарином, різними видами чипсів і винним соусом. Страва кардинально відрізнялася від кастингової, проте нарізка тартару була неправильною, а каперси в ній не відчувалися.

Владислав приготував закуску з баклажанів та грибів з трьома видами сиру і трюфелями. Візуально страва мала непривабливий вигляд, а загальна комбінація всіх елементів була простою. Микола зробив карпачо з обсмаженої качки з карамелізованим коренем петрушки та морозивом з обліпихи, шоколаду і кави. Вигляд страва мала неохайний, бо шматки качки були великими, на противагу кореню петрушки. Качка була несолоною і взагалі без смаку.

Найгірше із завданням сьогодні впорався Микола. Саме тому в 16 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Микола Мигаль.

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