Сегодня, 22 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 16 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в шестнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

В начале первого конкурса участники поделились на две команды: Николай Люлько стал капитаном красной, а Николай Мыгаль ― синей. Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появились звезды проекта «Хата на тата» ― семья Ковтун! Глава семейства Русланиус ― блогер-миллионщик с армией поклонников в соцсети «ТикТок». Профи нужно было угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальную и калорийную пищу, для мамы ― легкую и диетическую, детям ― сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для супругов.

Под коробками участники нашли ингредиенты, которые нужно было использовать в каждом блюде: куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике каждого украинца. Шефам за полтора часа нужно было доказать, что даже из таких ингредиентов можно сделать бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня.

Команда красных для папы приготовила жареный картофель с морковью и котлету по-киевски в панировке с беконом. Для мамы ― морковные крокеты в крамбле. Детям профессионалы сделали равиоли с курицей и беконом, с морковным соусом и чипсами из картофеля. На романтический ужин команда приготовила куриную грудку с крамблом из бекона и эспумой из жареной картошки с морковными чипсами.

Команда синих приготовила романтический ужин из равиоли с курицей и беконом, а детям ― медальоны из куриной грудки и морковные чипсы, для папы ― куриные колбаски, а для мамы ― салат с куриной грудкой и картофелем. Участникам «Хата на тата» больше понравились блюда команды красных. Путем голосования синие признали худшими Владислава и Николая. Именно они получили черные фартуки.

Во втором конкурсе под коробками на рабочих поверхностях участников ждал сюрприз: туша свиньи, кролик, курица, толстолоб и утка. Им нужно было приготовить одно блюдо, в котором звездой должно стать мясо под коробкой. Все, что оставалось от мяса и не шло в блюдо, нужно было сложить в специальную емкость. На приготовление блюд судьи выделили полчаса. Когда время вышло, участники ставили свои блюда на край стола и шли вытягивать карточки. На карточках были имена других участников, из остатков сырья которых за полчаса нужно было приготовить новое блюдо. По такому принципу семерка лучших готовила по четыре блюда с различными мясными ингредиентами.

Лилия и Элеонора справились с этой задачей хуже всех, ведь в их блюдах было больше всего ошибок. Именно поэтому девушки получили за свои работы черные фартуки. Все остальные участники приготовили замечательные блюда, которые удивили судей своими вкусами.

На конкурсе черных сегодня было жарко! За место в проекте боролись: Элеонора, Лилия, Николай Мыгаль и Владислав. Они сразу подошли к рабочим поверхностям, на которых стояли черные коробки. Под ними профи нашли продуктовые наборы с телекастинга, но из них нужно было приготовить кардинально другие блюда. Однако участников ждал еще один сюрприз: всю девайсную посуду нужно было сделать самостоятельно! Поэтому под коробками были пергамент, пакеты, фольга и все остальное, из чего можно было сделать противень, сковороду, доску для нарезки продуктов. На приготовление блюд судьи выделили полтора часа.

Элеонора приготовила цветы из тыквы и рубленые бычьи яйца с грибами. Презентация сразу поразила судей своей красотой, а на вкус это была идеальная композиция и новое прочтение блюда с кастинга. Лилия приготовила тартар из ягненка с каперсами, базиликом, розмарином, различными видами чипсов и винным соусом. Блюдо кардинально отличалась от того, которое было на кастинге, но нарезка тартара была неправильной, а каперсы не ощущались в данном блюде.

Владислав приготовил закуску из баклажанов и грибов с тремя видами сыра и трюфелями. Визуально блюдо имело неприглядный вид, а общая комбинация всех элементов была простой. Николай сделал карпаччо из обжаренной утки с карамелизированным корнем петрушки и мороженым из облепихи, шоколада и кофе. На вид блюдо было неопрятным, потому что куски утки были большими, в противовес корню петрушки. Утка была несоленой и вообще безвкусной.

Хуже всех с заданием сегодня справился Николай. Именно поэтому в 16 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Николай Мыгаль.

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