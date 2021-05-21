Уже завтра, 22 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 16 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в шістнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Уперше на кухні «МастерШеф. Професіонали» з’являться зірки проєкту «Хата на тата» ― сім’я Ковтунів! Глава сімейства Русланіус ― блогер-мільйонник з армією шанувальників у соцмережі «ТікТок». Профі потрібно буде догодити кожному членові сім’ї і приготувати для тата брутальну і калорійну страву, для мами ― легку і дієтичну, дітям ― ситний і корисний обід у школу, а також романтичну вечерю для батьків. Під коробками учасники знайдуть інгредієнти, які вони повинні використати в кожній страві: куряче філе, яйця, цибулю, моркву, часник та інші прості продукти, які легко знайдуться в холодильнику кожного українця. Шефи муситимуть довести, що навіть із таких інгредієнтів можна зробити нескінченну кількість вишуканих страв ресторанного рівня. Хто ж стане фаворитом, а хто надіне чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 16: хто приготує найкращу вечерю для учасників шоу «Хата на тата»? У 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть для учасників шоу хата на тата. Подробиці 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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