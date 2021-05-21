Уже завтра, 22 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 16 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в шестнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появятся звезды проекта «Хата на тата» — семья Ковтун! Глава семейства Русланиус — блогер-миллионник с армией поклонников в соцсети «ТикТок». Профи нужно будет угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальное и калорийное блюдо, для мамы — легкое и диетическое, детям — сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей. Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использовать в каждом блюде: куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике любого украинца. Шефам придется доказать, что даже из таких ингредиентов можно сделать бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня. Кто же станет фаворитом, а кто наденет черный фартук?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 16: кто приготовит лучший ужин для участников шоу «Хата на тата»? В 16 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить для участников шоу хата на тата. Подробности 16 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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