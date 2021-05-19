Минулого тижня шоу «МастерШеф. Професіонали »-3 залишив Леонід Малюга. На кухні він з 18 років. Працював в Україні і навіть у Китаї в ресторані української кухні. У його дочки непереносимість лактози, тому чоловік розвернув свої вміння в бік правильного харчування. А чим Леонід Малюга займається зараз? Дізнайтеся в матеріалі!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Безумовно, мене почали впізнавати, дуже багато людей, особливо після вильоту, висловлювали свою підтримку і навіть захоплення. Я не очікував такого. Насправді, я просто робив те, що люблю, намагався бути собою, і дуже класно, що це знайшло відгомін у серцях глядачів. На кастингу я казав, що як художник хочу бути зрозумілим і почутим, це і сталося.

Плюс, життя також змінилося в тому, що я знайшов однодумців, знайшов друга. І за це велике спасибі проєкту, що познайомив мене з такими людьми, як Еля і Віталик. Більшою мірою я спілкуюся з Елею, тому що вважаю її своїм другом і однодумцем. Людиною, з якою було дуже приємно і добре працювати! Також, безумовно, зараз дуже багато людей приходять у наш ресторан, усі хочуть скуштувати страви від учасника «МастерШеф. Професіонали».

Моя дружина і донька Лера були для мене найбільшою рушійною силою піти на шоу. Аліна дуже хотіла, щоб я перевірив себе на тлі сильних колег і зрозумів, що чогось вартий. Тому я отримав усе, що хотів. Зміни, як мені здається, відбулися. Мене вразила та величезна підтримка, яку я отримував від людей після вильоту. Після ефіру я пів ночі не спав, бо відповідав на повідомлення та коментарі в соцмережах. Їх було дуже багато!

А з ким із учасників ви продовжуєте спілкуватися після шоу?

Зараз я спілкуюся з Елею і Віталиком. Вважаю цих людей своїми друзями. Думаю, що вони ― одні з найбільш порядних людей, які були на проєкті. Вони для мене гідні, справжні, без лицемірства і фальші.

На 4 сезон «МастерШеф. Професіонали» плануєте подавати заявку?

Ні, я не пішов би, тому що вже не зможу пережити ті емоції, які отримав у цьому році.

Ваша сім’я була рада тому, що ви брали участь у шоу?

Аліна плакала, обіймала, Лера робила те ж саме. Мама пишалася і трішки переживала за те, щоб я зміг гідно себе показати. Тому сім’я була щаслива і задоволена.

Чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі в шоу «МастерШеф. Професіонали»?

Мені здається, що всього мені вистачало для того, щоб проходити далі і боротися.

Що ви порекомендували б людям, які хочуть стати учасниками «МастерШеф. Професіонали »?

Будьте, в першу чергу, собою. Готуйте лише свою їжу. Звичайно, треба знати класику. Більше потрібно розбиратися в класиці італійській та французькій, ніж українській, але це основа європейської кулінарії, і її, звичайно, потрібно знати. Все-таки українські кухарі-професіонали повинні знати і нашу класику. Як показав конкурс з фаршированою рибою, не всі знають, як готувати національні страви. Мені здається, ось ці аспекти було б добре підтягнути. Не йдіть за трендами. Вони створюються людьми такими самими, як і ми з вами. Робіть те, що йде від вашого серця, і це неодмінно буде смачно, зрозуміло і класно.

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