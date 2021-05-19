На прошлой неделе шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Леонид Малюга. На кухне он с 18 лет. Работал в Украине и даже в Китае в ресторане украинской кухни. У его дочери непереносимость лактозы, поэтому мужчина развернул свои умения в сторону правильного питания. А чем Леонид Малюга занимается сейчас? Узнайте в материале!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Безусловно, меня начали узнавать, очень многие, особенно после вылета, выражали свою поддержку и даже восхищение. Я не ожидал такого. На самом деле, я просто делал то, что люблю, пытался быть собой, и очень классно, что это нашло отголосок в сердцах зрителей. На кастинге я говорил, что как художник хочу быть понят и услышан, это и произошло.

Плюс, жизнь также изменилась в том, что я нашел единомышленников, нашел друга. И за это большое спасибо проекту, что познакомил меня с такими людьми как Эля и Виталик. В большей степени я общаюсь с Элей, потому что считаю ее своим другом и единомышленником. Человеком, с которым было безумно приятно и хорошо работать! Также, безусловно, сейчас очень много людей приходят в наш ресторан, все хотят попробовать блюда от участника «МастерШеф. Профессионалы».

Моя жена и дочь Лера были для меня самой большой движущей силой пойти на шоу. Алина очень хотела, чтобы я проверил себя на фоне сильных коллег и понял, что чего-то стою. Поэтому я получил все, что хотел. Изменения, как мне кажется, произошли. Меня поразила та огромная поддержка, которую я получал от людей после вылета. После эфира я полночи не спал, потому что отвечал на сообщения и комментарии в соцсетях. Их было очень много!

А с кем из участников вы продолжаете общаться после шоу?

Сейчас я общаюсь с Элей и Виталиком. Считаю этих людей своими друзьями. Думаю, что они — одни из самых порядочных людей, которые были на проекте. Они для меня достойные, настоящие, без лицемерия и фальши.

На 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы» планируете подавать заявку?

Нет, я не пошел бы, потому что уже не смогу испытать тех эмоций, которые получил в этом году.

Ваша семья была рада тому, что вы участвовали в шоу?

Алина плакала, обнимала, Лера делала то же самое. Мама гордилась и немножко переживала за то, чтобы я смог достойно себя показать. Поэтому семья была счастлива и довольна.

Чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше в шоу «МастерШеф. Профессионалы»?

Мне кажется, всего мне хватало для того, чтобы проходить дальше и бороться.

Что бы вы порекомендовали людям, которые хотят стать участниками «МастерШеф. Профессионалы»?

Ребята, будьте, в первую очередь, собой. Готовьте исключительно свою еду. Конечно, нужно знать классику. Больше нужно разбираться в классике итальянской и французской, нежели украинской, но это основа европейской кулинарии, и ее, конечно, нужно знать. Все-таки украинские повара-профессионалы должны знать и нашу классику. Как показал конкурс с фаршированной рыбой, не все знают, как готовить национальные блюда. Мне кажется, вот эти аспекты было бы хорошо подтянуть. Не следуйте трендам. Они создаются людьми такими же, как и мы с вами. Делайте то, что идет от вашего сердца, и это обязательно будет вкусно, понятно и классно.

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