Сьогодні, 15 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 15 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в п’ятнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Сьогодні кулінарам потрібно було приготувати не лише смачну та збалансовану страву, а й створити візуальний шедевр! Щось таке, що могло б швидко розлетітися в інтернеті і стати принадою для відвідувачів. На це завдання учасники мали 1 годину. Коли час закінчувався, вони повинні були зробити красиві фото страв. Судді дивилися ці світлини на великому екрані, і ті страви, які не викликали в них апетиту, вони навіть не куштували, а їхні автори одразу отримували чорні фартухи. Усі інші страви журі дегустувало та оцінювало вже за смаками.

Віктор приготував рибу з грибами шіїтаке, пастернаком та шампіньйонами. Презентація була гарною і сучасною. Стелла зробила тартар з дорадо, креветки і мідії з перцем чилі, каперсами та емульсією з бульйону із-під мідій. Декор і текстура мали дуже привабливий вигляд та естетичний посил. Микола Люлько приготував спагеті з кальмарів з бульйоном даші, печеною цибулею і цибулевим пюре. Та кольори страви були тьмяними і непривабливими на вигляд. Владислав приготував курча кукле, фаршироване моцарелою та шпинатом, з карамелізованим кабаком. Але фото вийшли не зовсім якісні, як і сама презентація.

Лілія приготувала сібас із кремом з картоплі з кокосовим молоком і цедрою лайму, мариновану редьку в маракуї та сальсу з цукіні. Презентація страви була неохайною та незрозумілою суддям. Леонід зробив крем із маринованого сібасу з філадельфією, компресованими овочами та шпинатною олією. Хоч сібаса на фото видно не було, все ж страва вийшла естетично красивою.

Елеонора приготувала дорадо з куркою, загорнуту в шпинат, із соусом з топленого масла та яєчних жовтків, маслом з креветок, беконом та чипсами зі шкіри дорадо. Вибір тарілки був вдалим, кольори теж, проте ракурс вийшов не зовсім правильним. Після перегляду фото Владислав і Лілія одразу одягнули чорні фартухи, бо їхні фотопрезентації були невдалими. Леонід Малюга також отримав чорний фартух за смакові якості страви.

У другому конкурсі шефи поділилися на три команди: Лілія була капітаном червоної, Стелла — синьої, а Владислав — жовтої. На кухні «МастерШеф. Професіонали» учасникам потрібно було надихнутися погодними умовами — холодом і зимою. Так, вони готували з льоду! Профі мали створити багатокомпонентну страву, яка спровокує вибух рецепторів і буде справжнім морозним ансамблем. Ба більше, вони власноруч вирізали посуд із брил льоду. Ресторанна страва, народжена холодом, — виклик навіть для найдосвідченіших шефів. Судді виділили на цей конкурс півтори години.

Команда синіх приготувала маринований сібас у яблучній воді зі шпинатом, сливовим морозивом і соусом з печених яблук. Текстура риби була бездоганною, а морозиво гарно доповнювало інші компоненти. Жовті зробили тартар із сібасу з цибулею шалот, м’ятою і заправкою з оливкової олії. Страва була ідеальною, як і посуд із льоду. Команда червоних приготувала буряковий гаспачо з козячим сиром, часниковим соусом та зеленою олією. Смак страви був непоганим, але суддям не сподобалося те, що в ній було тільки дві смакові гами. За результатами конкурсу чорний фартух отримав Віктор Шайдецький.

Битва чорних почалася з того, що на кухню шоу повернувся Микола Мигаль, який через стан здоров’я не брав участі у двох конкурсах 15 випуску. Саме тому він також отримав чорний фартух, щоб довести, що має право залишатися на проєкті. Тож у конкурсі чорних змагалися: Микола Мигаль, Владислав Цимбалюк, Віктор Шайдецький, Лілія Стоянова та Леонід Малюга.

На робочих столах учасників була лише одна страва — найекзотичніша, яку тільки знає Ектор. Поєднання ямсу, папаї та групера вважають дивиною навіть у ресторанах Азії! Звісно, страва нашпигована заморськими продуктами. Завдання — відтворити її смак і зовнішній вигляд, але використовуючи прості інгредієнти, які доступні кожному українцю. На роботу судді виділили півтори години.

За результатами конкурсу найгірше із завданням упоралися Віктор Шайдецький та Леонід Малюга. Однак Віктор приготував гарну рибу і пюре, які були до смаку суддям. А от Леонід Малюга припустився фатальної помилки — величезної кількості кісток у рибі. Саме тому в 15 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Леонід Малюга.

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