Сегодня, 15 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 15 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в пятнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Сегодня кулинарам нужно было приготовить не только вкусную и сбалансированную пищу, но и создать визуальный шедевр! Что-то такое, что могло бы быстро разлететься в интернете и стать поводом посетить ресторан. Судьи выделили на это задание 1 час. Когда время заканчивалось, участники должны были сделать красивые фото блюд. Судьи смотрели эти фотографии на большом экране, и те блюда, которые не вызывали у них аппетита, они даже не пробовали, а их авторы сразу получали черные фартуки. Все остальные блюда жюри дегустировало и оценивало уже по вкусам.

Виктор приготовил рыбу с грибами шиитаке, пастернаком и шампиньонами. Презентация была красивой и современной. Стелла сделала тартар из дорадо, креветки и мидии с перцем чили, каперсами и эмульсией из бульона из-под мидий. Декор и текстура имели очень привлекательный вид и эстетический посыл. Николай Люлько приготовил спагетти из кальмаров с бульоном даши, печеным луком и луковым пюре. Но цвета блюда были тусклыми и непривлекательными на вид. Владислав подал цыпленка кукле, фаршированного моцареллой и шпинатом, с карамелизированным кабаком. Но фото получились не совсем качественные, как и сама презентация.

Лилия приготовила сибас с кремом из картофеля с кокосовым молоком и цедрой лайма, маринованную редьку в маракуйе и сальсу из цуккини. Презентация блюда была неопрятной и непонятной судьям. Леонид сделал крем из маринованного сибаса с филадельфией, компрессированными овощами и шпинатным маслом. Хотя сибаса на фото видно не было, все же блюдо вышло эстетически красивым.

Элеонора приготовила дорадо с курицей, завернутую в шпинат, с соусом из топленого масла и яичных желтков, маслом из креветок, беконом и чипсами из кожи дорадо. Выбор тарелки был удачным, цвета тоже, но ракурс вышел не совсем правильным. После просмотра фото Владислав и Лилия сразу одели черные фартуки, потому что их фотопрезентации были неудачными. Леонид Малюга также получил черный фартук за вкусовые качества блюда.

Во втором конкурсе участники разделились на три команды: Лилия была капитаном красной, Стелла ― синей, а Владислав ― желтой. На кухне «МастерШеф. Профессионалы» участникам нужно было вдохновиться погодными условиями ― холодом и зимой. Да, они готовили из льда! Профи должны были создать многокомпонентное блюдо, которое спровоцирует взрыв рецепторов и будет настоящим холодным ансамблем. Более того, участники собственноручно вырезали посуду из глыб льда. Ресторанное блюдо, рожденное холодом, ― вызов даже для самых опытных шефов. Судьи выделили на этот конкурс полтора часа.

Команда синих приготовила маринованный сибас в яблочной воде со шпинатом, сливовым мороженым и соусом из печеных яблок. Текстура рыбы была безупречной, а мороженое хорошо дополняло другие компоненты. Желтые сделали тартар из сибаса с луком шалот, мятой и заправкой из оливкового масла. Блюдо было идеальным, как и посуда из льда. Команда красных приготовила свекольный гаспачо с козьим сыром, чесночным соусом и зеленым маслом. Вкус блюда был неплохим, но судьям не понравилось то, что в нем было только две вкусовые гаммы. По результатам конкурса, черный фартук получил Виктор Шайдецкий.

Битва черных началась с того, что на кухню шоу вернулся Николай Мыгаль, который по состоянию здоровья не присутствовал на двух конкурсах 15 выпуска. Именно поэтому он также получил черный фартук, чтобы доказать, что он имеет право оставаться на проекте. Так что в конкурсе черных принимали участие: Николай Мыгаль, Владислав Цимбалюк, Виктор Шайдецкий, Лилия Стоянова и Леонид Малюга.

На рабочих столах участников было лишь одно блюдо ― самое экзотическое, которое только знает Эктор. Сочетание ямса, папайи и групера считают диковинкой даже в ресторанах Азии! Конечно, блюдо нашпиговано заморскими продуктами. Задача ― воспроизвести его вкус и внешний вид, но используя простые ингредиенты, доступные каждому украинцу. На работу судьи выделили полтора часа.

По результатам конкурса хуже всех с заданием справились Виктор Шайдецкий и Леонид Малюга. Однако Виктор приготовил хорошую рыбу и пюре, которые были по вкусу судьям. А вот Леонид Малюга допустил роковую ошибку ― огромное количество костей в рыбе. Именно поэтому в 15 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Леонид Малюга.

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