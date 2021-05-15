З перших хвилин у 15 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 15 випуску, уже зараз.

Битва чорних почалася з того, що на кухню шоу повернувся Микола Мигаль, який через стан здоров’я не брав участі у двох конкурсах 15 випуску. Саме тому він також отримав чорний фартух, щоб довести, що має право залишатися на проєкті. Тож у конкурсі чорних змагалися: Микола Мигаль, Владислав Цимбалюк, Віктор Шайдецький, Лілія Стоянова та Леонід Малюга.

На робочих столах учасників була лише одна страва — найекзотичніша, яку тільки знає Ектор. Поєднання ямсу, папаї та групера вважають дивиною навіть у ресторанах Азії! Звісно, страва нашпигована заморськими продуктами. Завдання — відтворити її смак і зовнішній вигляд, але використовуючи прості інгредієнти, які доступні кожному українцю. На роботу судді виділили півтори години.

За результатами конкурсу найгірше із завданням упоралися Віктор Шайдецький та Леонід Малюга. Однак Віктор приготував гарну рибу і пюре, які були до смаку суддям. А от Леонід Малюга припустився фатальної помилки — величезної кількості кісток у рибі. Саме тому в 15 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Леонід Малюга.

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