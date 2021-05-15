С первых минут в 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 15 выпуске, уже сейчас.

Битва черных началась с того, что на кухню шоу вернулся Николай Мыгаль, который по состоянию здоровья не присутствовал на двух конкурсах 15 выпуска. Именно поэтому он также получил черный фартук, чтобы доказать, что он имеет право оставаться на проекте. Так что в конкурсе черных принимали участие: Николай Мыгаль, Владислав Цимбалюк, Виктор Шайдецкий, Лилия Стоянова и Леонид Малюга.

На рабочих столах участников было лишь одно блюдо ― самое экзотическое, которое только знает Эктор. Сочетание ямса, папайи и групера считают диковинкой даже в ресторанах Азии! Конечно, блюдо нашпиговано заморскими продуктами. Задача ― воспроизвести его вкус и внешний вид, но используя простые ингредиенты, доступные каждому украинцу. На работу судьи выделили полтора часа.

По результатам конкурса хуже всех с заданием справились Виктор Шайдецкий и Леонид Малюга. Однако Виктор приготовил хорошую рыбу и пюре, которые были по вкусу судьям. А вот Леонид Малюга допустил роковую ошибку ― огромное количество костей в рыбе. Именно поэтому в 15 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Леонид Малюга.

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