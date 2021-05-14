Уже завтра, 15 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 15 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в п’ятнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Шеф завжди шукає натхнення в мистецтві, природі, модних тенденціях і повсякденних речах. На кухні «МастерШеф. Професіонали» учасникам треба буде надихнутися погодними умовами ― холодом і зимою. Вони повинні будуть приготувати ресторанну страву з льоду! Профі доведеться створити багатокомпонентний витвір, який спровокує вибух рецепторів і буде справжнім морозним ансамблем. Ба більше, учасники власноруч виріжуть посуд із брил льоду. Ресторанна страва, народжена холодом, ― виклик навіть для найдосвідченіших шефів. Хто ж не зможе впоратися із завданням і отримає чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 15: хто приготує найкращу ресторанну страву з льоду? У 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть страви з льоду. Подробиці 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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