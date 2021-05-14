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«МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 15: кто приготовит самое лучшее ресторанное блюдо из льда?

14.05.2021

Уже завтра, 15 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 15 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в пятнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Шеф всегда ищет вдохновение в искусстве, природе, модных тенденциях и повседневных вещах. На кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3 участникам предстоит вдохновиться погодными условиями – холодом и зимой. Они должны будут приготовить ресторанное блюдо из льда! Профи предстоит создать многокомпонентное творение, которое спровоцирует взрыв рецепторов и будет настоящим морозным ансамблем. Более того, участники собственноручно вырежут посуду из глыб льда. Ресторанное блюдо, рожденное холодом, – вызов даже для самых опытных шефов. Кто же не сумеет справиться с заданием и получит черный фартук?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 15: кто приготовит самое лучшее ресторанное блюдо из льда?

В 15 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить блюда из льда. Подробности 15 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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