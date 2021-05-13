Минулого тижня шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Віталій Нужний. Харків’янин уже цілих 11 років працює на кухні, є бренд-шефом і викладає в кулінарній школі в Харкові. Знайомий з багатьма учасниками шоу «МастерШеф. Професіонали». Має свою філософію кулінарії ― «додзьо». А чим Віталій Нужний займається зараз? Дізнайтеся в матеріалі!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Проєкт мені дав поштовх, щоб подивитися на свої помилки збоку і стати кращим. Після шоу у мене з’явилося бажання знайомити своїх підписників з цікавими учасниками проєкту, проводити прямі ефіри в інстаграмі, розповідати історії про їжу і не тільки. Створюю посуд ручної роботи і скрутки для ножів.

А з ким із учасників ви продовжуєте спілкуватися?

Я спілкуюся майже з усіма. Та найбільше за своїми поглядами спілкуюся з Льонею, Елею, Колею, Миколою, Віктором, Дімою і Лідою. Взагалі, я з усіма спілкуюся, але з цими учасниками більше всіх.

На 4 сезон плануєте подавати заявку?

Ні. Проте, може, на сезон 5―6 я себе спробував би!

Ваша сім’я була рада тому, що ви брали участь у шоу?

Звісно! Багато хто не знав, але родичі ― брат, мама, бабуся і дядько ― всі мене підтримали. Адже, коли є можливість, потрібно пробувати!

Які емоції були після того, як ви залишили шоу?

Рухатися тільки вперед, усміхатися, отримувати від часу і людей тільки позитивні емоції. Не реагувати на мишей, які тільки критикують, сидячи вдома біля телевізора. Моє життя змінилося тільки на краще, у мене все добре, класно. Зараз я перебуваю в Одесі, до цього міста перебрався після участі в шоу. Є різні робочі пропозиції, і вони надходять до мене регулярно. Намагаюся позитивніше ставитися до всього, навіть до критики.

Чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі в шоу «МастерШеф. Професіонали»?

Уважності. Її мені не вистачило, тому що є моменти, коли в голові багато думок та ідей, а вони не складаються в одну, загальну картину.

Що ви порекомендували б людям, які хочуть стати учасниками «МастерШеф. Професіонали»?

Бути собою, налаштовуватися на жорстку боротьбу і слухати поклик серця. Вам потрібно пробувати, ризикувати і робити. Якщо є можливість ― за неї треба вхопитися! Бути уважнішими до правил конкурсу, багато вчитися і боротися.

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