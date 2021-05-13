На прошлой неделе шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Виталий Нужный. Харьковчанин уже целых 11 лет работает на кухне, является бренд-шефом и преподает в кулинарной школе в Харькове. Знаком со многими участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы». Имеет свою философию кулинарии – «додзю». А чем Виталий Нужный занимается сейчас? Узнайте в материале!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Проект мне дал толчок, чтобы посмотреть на свои ошибки со стороны и стать лучше. После шоу у меня появилось желание знакомить своих подписчиков с интересными участниками проекта, проводить прямые эфиры в инстаграме, рассказывать истории о еде и не только. Создаю посуду ручной работы и скрутки для ножей.

А с кем из участников вы продолжаете общаться?

Я общаюсь почти со всеми. Но больше всех по своим взглядам общаюсь с Леней, Элей, Колей, Николаем , Виктором, Димой и Лидой. Вообще, я со всеми общаюсь, но с этими ребятами больше всех.

На 4 сезон планируете подавать заявку?

Нет. Но, может, на сезон 5―6 я бы себя и попробовал!

Ваша семья была рада тому, что вы участвовали в шоу?

Конечно! Многие не знали, но родственники — брат, мама, бабушка и дядя, друг лучший — все меня поддержали. Ведь, когда есть возможность, нужно пробовать!

Какие эмоции были после того, как вы покинули шоу?

Двигаться только вперед, улыбаться, получать от времени и людей только позитивные эмоции. Не реагировать на мышей, которые только критикуют, сидя дома у телевизора. Моя жизнь изменилась только в лучшую сторону, у меня все хорошо, классно. Сейчас я нахожусь в Одессе, в этот город перебрался после участия в шоу. Есть разные рабочие предложения, и они поступают ко мне регулярно. Стараюсь более позитивно относиться ко всему, даже к критике.

Чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше в шоу «МастерШеф. Профессионалы»?

Внимательности. Ее мне не хватило, потому что есть моменты, когда в голове много мыслей и идей, а они не складываются в одну, общую картину.

Что бы вы порекомендовали людям, которые хотят стать участниками «МастерШеф. Профессионалы»?

Быть собой, настраиваться на жесткую борьбу и слушать зов сердца. Вам нужно пробовать, рисковать и делать. Если есть возможность — за нее нужно ухватиться! Быть внимательнее к правилам конкурса, много учиться и бороться.

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