Уже сьогодні, 8 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 14 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в чотирнадцятому випуску? Читайте просто зараз!

На кухні «МастерШеф. Професіонали»-3 кулінари виявили свої таланти в індивідуальному конкурсі. Дев’ятці потрібно було презентувати «плавучі острови»! Судді надихнулися класичною австралійською стравою «поплавок» — це м’ясний пиріг, який плаває в гороховому супі, — і попросили учасників приготувати авторську страву за таким самим принципом! Один складник повинен плавати в іншому і при цьому гармонійно поєднуватися. Чи змогли профі за півтори години придумати і приготувати таку складну страву, до того ж за авторським рецептом? Читайте просто зараз!

Стелла приготувала тайський суп із коржиком. Ектору сподобалася тортилья, однак суп був занадто насиченим за смаками. Віктор зробив варіацію котлети по-київськи з крем-супом із трюфелю, топінамбура і цвітної капусти. Його страву куштував Володимир Ярославський, який одразу вказав на незвичність і креативність.

Микола Люлько приготував гарбузовий крем-суп і мус із філе дорадо. Ольгу здивували свіжість і збалансованість смаків у страві, тому роботу учасника вона визнала ідеальною. Елеонора зробила кукле з грибами, шпинатом, печеним гарбузом і гарбузовий крем-суп з мускатним горіхом та куркумою. Вигляд кукле мало чудовий, однак у ньому був лише один рівень смаку — солоний, і це не сподобалося Ектору. Леонід приготував котлету із сібасу з грибами і мідіями та грибний суп. Володимиру не вистачило у страві самого супу, вона була сухою і нецікавою за смаками.

Лілія подала крем із запеченого болгарського перцю з часником конфі на бульйоні зі свинини і сферу з рагу свинини з овочами. Ользі сподобався суп, однак рагу не вистачало густоти. Микола Мигаль зробив еспуму з буряка з бульйоном, квасолею та м’ясом. Володимиру не сподобалася еспума, адже вона була приготована неправильно, а бульон був темний на вигляд і дивний на смак.

Віталій приготував бейбі-кальмара, фаршированого мусом із креветок, і з супом із кокосу. Однак, за словами Ектора, ці інгредієнти між собою не поєднувалися. Влад зробив крем-суп із гарбуза з чипсом із пармезану та фокачо з курячого філе. Ользі дуже сподобався чипс і крем-суп, які гарно поєднувалися між собою.

За підсумками першого конкурсу найгірше із завданням упоралися Микола Мигаль, Леонід, Елеонора, Лілія та Віталій, тому вони отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі учасники вперше за всю історію проєкту опинилися на місці суддів шоу «МастерШеф. Професіонали»! Вони оцінювали страви одне одного так, як це робить журі. Сьогодні професіонали готували… для прибульців! Їхнє завдання — своїми стравами дати інопланетянам зрозуміли, чим саме наша планета відрізняється від інших. Вердикти заносились у спеціальну таблицю, що містила такі критерії: відповідність завданню, презентація, смак і сумісність інгредієнтів. Учасникам потрібно було скуштувати страви одне одного і поставити оцінки за кожним критерієм від 1 до 3. Після того, як атестати були готові, страви дегустували судді, які теж ставили оцінки. Перемагав той, чиї оцінки збігалися з оцінками суддів. Якщо ця людина була в чорному — з неї знімали фартуха. Програвав той учасник, оцінки якого кардинально відрізнялися від суддівських.

Найгіршою суддею виявилася Елеонора — нуль збігів. Однак вона вже мала чорний фартух, тому ще один дали Миколі Люльку, з яким у суддів був лише один збіг. А найкраще впорався із поставленим завданням Леонід Малюга, тому він зняв фартух прямісінько перед конкурсом чорних.

На пекельній битві чорних сьогодні змагалися: Елеонора, Микола Люлько, Віталій, Ліля і Микола Мигаль. На початку конкурсу учасники обрали поверхню, за якою мали провести наступні півтори години. Після цього вони підняли коробки на поверхнях і знайшли під ними джойстик від приставки, шнурки, праску, зубну щітку і гребінець. Профі мусили створити їстівну пару до свого предмета, щоб склався ідеальний дует.

Елеонора зробила для джойстика від приставки ігрову консоль із шоколадного бісквіту з горіхами, заварним кремом та малиновим соусом. Ектору сподобалися ідея з приставкою, презентація і смак самого десерту. Віталій приготував до шнурків десерт у вигляді кеда. Він подав брауні з горіхами та крем-чизом з карамельним яблуком та мандаринами. Ектор був незадоволений зовнішнім виглядом страви, адже десерт був не схожий на кед і на смак занадто солодкий.

Микола Люлько приготував креветки, кальмари і мідії з емульсіями із мідій та желе. Із цього всього він скомпонував зім’яту сорочку в пару до праски. Смаки страви добре поєднувалися, а морепродукти сподобалися суддям. Микола Мигаль зробив до щітки тюбик із зубною пастою, всередині якого були лимонний мус, білковий бісквіт і шоколад. Ектору сподобався крем, який справді скидався на обвітрену зубну пасту. Загалом десерт вийшов не дуже охайним, проте деталі мали виграшний вигляд, як і смакові якості страви.

Лілія в пару до гребінця зробила дзеркало з пісочного тіста, крему з шоколаду та сиру дор блю, обліпихового кюлі з сиропом агави і желе з лимону та лайму. Десерт не мав дзеркального ефекту та ідеальної товщини, проте смак страви сподобався всім суддям без винятку.

Найгірше із сьогоднішнім конкурсом чорних упорався Віталій Нужний, тому саме він залишив кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 у 14 випуску.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2021: учасники 3 сезону в повному складі

Читайте нас також у Viber і Telegram.