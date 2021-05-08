Уже сегодня, 8 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 14 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в четырнадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

На кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3 кулинары проявили свои таланты в индивидуальном конкурсе. Девятке нужно было представить «плавающие острова»! Судьи вдохновились классическим австралийским блюдом «поплавок» ― это мясной пирог, который плавает в гороховом супе, ― и попросили профи приготовить авторское блюдо по такому же принципу! Одна составляющая должна плавать в другой и при этом гармонично сочетаться. Смогли ли профи за полтора часа придумать и приготовить такое ​​сложное блюдо, к тому же по авторскому рецепту? Читайте прямо сейчас!

Стелла приготовила тайский суп с лепешкой. Эктору понравилась тортилья, однако суп был слишком насыщенным по вкусам. Виктор сделал вариацию котлеты по-киевски с крем-супом из трюфеля, топинамбура и цветной капусты. В его блюде Владимир Ярославский сразу отметил необычность и креативность.

Николай Люлько приготовил тыквенный крем-суп и мусс из филе дорадо. Ольгу удивили свежесть и сбалансированность вкусов, поэтому работу участника она признала идеальной. Элеонора подала кукле с грибами, шпинатом, печеной тыквой и тыквенный крем-суп с мускатным орехом и куркумой. Выглядело кукле очень хорошо, однако в блюде был только один уровень вкуса ― соленый, и это не понравилось Эктору. Леонид приготовил котлету из сибаса с грибами и мидиями и грибной суп. Владимиру не хватило в блюде самого супа, оно было сухим и неинтересным по вкусам.

Лилия подала крем из запеченного болгарского перца с чесноком конфи на бульоне из свинины и сферу из рагу свинины с овощами. Ольге понравился суп, но рагу не хватало плотности. Николай Мыгаль сделал эспуму из свеклы с бульоном, фасолью и мясом. Владимиру не понравилась эспума, ведь она была приготовлена ​​неправильно, а бульон был темный на вид и странный на вкус.

Виталий приготовил бейби-кальмара, фаршированного муссом из креветок, и суп из кокоса. Однако, по словам Эктора, эти ингредиенты между собой не сочетались. Влад сделал крем-суп из тыквы с чипсом из пармезана и фокачо из куриного филе. Ольге очень понравились чипс и крем-суп, которые хорошо сочетались между собой.

По итогу первого конкурса хуже всех с заданием справились Николай Мыгаль, Леонид, Элеонора, Лилия и Виталий, поэтому они получили черные фартуки.

Во втором конкурсе участники впервые за всю историю проекта оказались на месте судей шоу «МастерШеф. Профессионалы»! Они оценивали блюда друг друга так, как это делает жюри. Сегодня профи готовили… для пришельцев! Их задача ― своими блюдами дать инопланетянам понять, чем именно наша планета отличается от других. Вердикты заносились в специальную таблицу, где были такие критерии: соответствие заданию, презентация, вкус и совместимость ингредиентов. Участникам нужно было попробовать блюда друг друга и поставить им оценки по каждому критерию от 1 до 3. После того, как аттестаты были готовы, блюда дегустировали судьи и тоже ставили оценки. Побеждал тот, чьи оценки совпадали с оценками судей. Если этот человек был в черном ― с него снимали фартук. Проигрывал тот участник, оценки которого кардинально отличались от судейских.

Худшим судьей оказалась Элеонора ― ноль совпадений. Но у девушки уже был черный фартук, поэтому еще один дали Николаю Люлько, с которым у судей было только одно совпадение. А лучше всех справился с поставленной задачей Леонид Малюга, который снял фартук прямо перед конкурсом черных.

На адской битве черных сегодня соревновались: Элеонора, Николай Люлько, Виталий, Лиля и Николай Мыгаль. В начале конкурса участники избрали поверхность, за которой должны были провести следующих полтора часа. После этого они подняли коробки на поверхностях и нашли под ними джойстик от приставки, шнурки, утюг, зубную щетку и расческу. Участникам нужно было создать съедобную пару к своему предмету, чтобы сложился идеальный дуэт.

Элеонора сделала для джойстика от приставки игровую консоль из шоколадного бисквита с орехами, заварным кремом и малиновым соусом. Эктору понравилась идея с приставкой, презентация и вкус самого десерта. Виталий к шнуркам приготовил десерт в виде кеда. Он подал брауни с орехами и крем-чизом с карамельным яблоком и мандаринами. Эктор был недоволен внешним видом блюда, ведь десерт был не похож на кед, и вкусы были слишком сладкими.

Николай Люлько приготовил креветки, кальмары и мидии с эмульсиями из мидий и желе. Из этого всего он сделал помятую рубашку в пару к утюгу. Вкусы блюда хорошо сочетались, а морепродукты понравились судьям. Николай Мыгаль сделал к щетке тюбик с зубной пастой, внутри которого были лимонный мусс, белковый бисквит и шоколад. Эктору понравился крем, который действительно напоминал обветренную зубную пасту. В целом десерт получился не очень опрятным, но детали имели выигрышный вид, как и вкусовые качества блюда.

Лилия к расческе сделала зеркало из песочного теста, крема из шоколада и сыра дор блю, облепихового кюли с сиропом агавы и желе из лимона и лайма. Десерт не имел зеркального эффекта и идеальной толщины, однако вкус блюда понравился всем судьям без исключения.

Хуже всех с сегодняшним конкурсом черных справился Виталий Нужный, поэтому именно он покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 14 выпуске.

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