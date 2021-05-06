Минулого тижня шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишила Лідія Корнієнко. Колись давно дівчина прийшла працювати на кухню на посаду помічника кухаря, а за 4 місяці виросла до су-шефа. 4 роки пропрацювала в Харкові шеф-кухарем, а потім переїхала до Одеси. А чим Лідія Корнієнко займається зараз? Дізнайтеся в матеріалі!

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Кардинально нічого не змінилося, я залишилася в професії і роблю те, що люблю. Єдине, що змінилося, так це ставлення до того, що я робила раніше і роблю зараз. Тепер мені не хочеться по 15 годин стояти на кухні і просто кричати, як ненормальна, і регулювати процеси, а хочеться творити, щось будувати, хочеться чогось нового. Мене недавно запросили в дуже крутий проєкт, ― ми будемо відновлювати давно померле харчування у великому одеському порту, який як окреме місто.

До шоу ви працювали в барі «NIPPER» разом з учасником 3 сезону Дмитром. Ви звідти пішли?

Так, я звільнилася з цього закладу до початку проєкту. Перед тим, як потрібно було збиратися на зйомки, я пішла.

А з ким із учасників ви продовжуєте спілкуватися?

Та практично з усіма! Але дуже мало, бо часу не вистачає. Найбільше, напевно, з нашою четвіркою: Елею, Льонею і Колею Мигалем.

На 4 сезон плануєте подавати заявку?

У наступний сезон я пішла би просто заради того, щоб знову пережити ці приголомшливі емоції! Але вони будуть уже не ті. Тому що це буде вже не вперше… У принципі, те, що я хотіла отримати від проєкту, я отримала.

Ваша сім’я була рада тому, що ви брали участь у шоу?

Так! Загалом, мене всі підтримували. Та найбільше раділи діти. А молодша донька після того, як побачила мене по телевізору, мріє стати шефинею, як мама, хоча раніше хотіла бути ветеринаркою.

Чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі в шоу?

Думаю, не вистачило досвіду. Я прийшла з дуже малим досвідом. Я вже казала про те, що в мене його набагато менше, ніж у всіх інших. І відповідно, не вистачило того досвіду, який є в учасників, коли в них було багато місць роботи, численні стажування в різних країнах, у них це в голові складається швидко, і вони швидко можуть зорієнтуватися. Мені бракувало такого досвіду. Досвіду швидких рішень, коли в тебе є навички.

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