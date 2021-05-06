На прошлой неделе шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинула Лидия Корниенко. Когда-то давно девушка пришла работать на кухню на должность помощника повара, а за 4 месяца выросла до су-шефа. 4 года проработала в Харькове шеф-поваром, а потом переехала в Одессу. А чем Лидия Корниенко занимается сейчас? Узнайте в материале!

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Кардинально ничего не поменялось, я осталась в профессии и делаю то, что люблю. Единственное, что поменялось, так это отношение к тому, что я делала раньше и делаю сейчас. Теперь мне не хочется по 15 часов стоять на кухне и просто орать, как ненормальная, и регулировать процессы, а хочется творить, что-то строить, хочется чего-то нового. Меня недавно пригласили в очень крутой проект, — мы будем восстанавливать давно умершее питание в большом одесском порту, который как отдельный город.

До шоу вы работали в баре «NIPPER» вместе с участником 3 сезона Дмитрием. Вы оттуда ушли?

Да, я уволилась из этого заведения до начала проекта. Перед тем, как нужно было собираться на съемки, я ушла.

А с кем из участников вы продолжаете общаться?

Да практически со всеми! Но очень мало, потому что времени не хватает. Больше всего, наверное, с нашей четверкой: Элей, Леней и Колей Мыгалем.

На 4 сезон планируете подавать заявку?

В следующий сезон я бы пошла просто ради того, чтобы снова испытать эти потрясающие эмоции! Но они будут уже не те. Потому что это будет уже не в первый раз… В принципе, то, что я хотела получить от проекта, я получила.

Ваша семья была рада тому, что вы участвовали в шоу?

Да! В целом, меня все поддерживали. Но больше всего радовались дети. А младшая дочь после того, как увидела меня по телевизору, мечтает стать шефом, как мама, хотя раньше хотела быть ветеринаром.

Чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше в шоу?

Думаю, не хватило опыта. Я пришла с очень маленьким опытом. Я уже говорила о том, что у меня его намного меньше, чем у всех остальных. И соответственно, не хватило того опыта, который есть у ребят, когда у них было много мест работы, множество стажировок в разных странах, у них это в голове складывается быстро, и они быстро могут сориентироваться. Мне не хватало такого опыта. Опыта быстрых решений, когда у тебя есть навыки.

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