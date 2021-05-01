Сьогодні, 1 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 13 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в тринадцятому випуску? Читайте просто зараз!

На першому конкурсі учасники поділилися на 3 команди. Лідія стала капітаном жовтих, Віктор — червоних, а Віталій — синіх. Завдання кожної команди — створити неперевершену великодню композицію. Головна умова — щоб ця композиція повністю відображала святковий настрій і була прекрасною на смак. Однак не все так просто: учасники мали довести, що страви у звичайному великодньому кошику можуть бути ресторанного рівня. Кількість страв не мала значання, тільки якість. На приготування пасхальної композиції судді виділили шефам 2,5 години.

Команда жовтих приготувала обсмажені на кунжутній олії овочі з курятиною з апельсиновим соусом. Екторові одразу не сподобався задум. Ці елементи — з різних світів і взагалі не підходили для українського великоднього кошика. Чизкейк із крамблом та білим шоколадом здивував Володимира Ярославського презентацією та смаком. Курча, фаршироване грибним дюкселем та беконом, теж було до вподоби Ользі Мартиновській. Смаки були збалансовані, а сама страва ― доволі креативною.

Команда червоних зробила універсальний великодній кошик сучасного шеф-кухаря. У ньому були: ковбаски з грибним соусом, реберця в овочевому соусі, шоколадні яйця з пастернаком та вершками, крем-брюле з бекону, міні-пасочки на цукровому соусі та бренді, курча з трьома видами грибів, креветками і трюфельним маслом та суфле з фруктами. Усі страви були на високому рівні і здивували суддів своєю оригінальністю та зовнішнім виглядом.

Команда синіх перед подачею розіграла невелику театральну виставу: Микола Мигаль бив гілочками верби учасників і… суддів шоу! Ця забава сподобалася журі. Та ще більше їм до вподоби були страви, які учасники приготували для великоднього кошика. Сині подали імпровізовану котлету по-київськи з компоте з кураги та яблука. Ектору сподобалося все: від подачі до смаку. Наступною стравою було курча, мариноване корицею, креветками та овочами. Аромат, смак і колір сподобалися професійному журі. Італійська паска також була на рівні, а от сирна — незвичною на смак, але занадто солодкою.

Холодець із курячого бульйону з кремом із вершків та хрону зацінив Володимир Ярославський. Цукерки з шоколаду та обліпихи здивували своєю ідеєю та виконанням Ектора Хіменеса-Браво. А рулет із курки та креветок сподобався Ользі Мартиновській, бо абсолютно відповідав концепту і був насичений за смаками. Буженина з французьким соусом, яблуками та курагою теж вразила суддів смаками, бо була соковитою і ніжною.

Команда жовтих упоралась із завданням найгірше, тому саме вона обирала найслабшого учасника. За підрахунками голосів команди чорного фартуха одягнули на Ліду.

На початку другого конкурсу учасникам одразу озвучили правила. Перед шефами було по 10 коробок з наборами продуктів і світлини страв, якими їхні колеги вибороли місце у 20-ці. Учасники мусили всього за 45 хвилин приготувати абсолютно нову страву з тих самих продуктів, які були в колег на першому кастингу. Потрібно було використати абсолютно всі інгредієнти!

Владислав приготував бичачі яйця, карамелізовані в соусі з вина, і пюре з пастернаку. Проте страва вийшла сухою і непривабливою. Елеонора зробила грибний паштет із цибулею конфі та пряники з сиром дор-блю і горіхами. Володимиру сподобалася страва — вона була не схожа на оригінал і краща за смаками. Віктор зробив фіш-боли з пюре з горошку, васабі, чилі та естрагону. Ольга зауважила, що страва претендує на закуску мішленівського ресторану!

Микола Мигаль приготував язик із джемом та ожиною, еспумою з пастернаку і філадельфією. Проте язик був жорстким, а подача — непривабливою. Стелла запекла качку з кавою і апельсином, пюре з кабаку та імбирем. Страва вразила Володимира Ярославського, однак у негативному плані, адже компоненти взагалі між собою не поєднувалися. Лідія замаринувала качку в апельсині, зробила гель з буряку та соус на основі кави і качиного жиру. Ользі не сподобався смак качки, бо вона була приготована в класичному стилі.

Ліля приготувала полуничне желе з кокосовим мусом, гелем із полуниці та кранч із гречки і кокосу. Презентація здивувала Ектора оригінальністю і неприторним смаком. Леонід запік рублене м’ясо ягняти з кокосово-пармезановим кремом та зеленим маслом. Тартар був смачним, чипс і масло ароматними.

Коля зробив татакі: філе гуски на апельсиновому соусі з ікрою мойви та соусом з апельсину. Страва була неймовірною за смаками. Віталій приготував гарбуз із розмарином, буряком, цукатами з білих грибів та імбирним медом. Робота була виконана блискуче!

За висновками суддів, найгірше з другим завданням упоралися Влад, Стелла і Микола Мигаль. Саме вони та Лідія боролися сьогодні на битві чорних. Перш ніж судді озвучили всі етапи конкурсу, учасникам потрібно було визначити зірку страви. Влад узяв сібас, Стелла обрала курку, Лідії дісталася печінка, а Миколі ― кріль. Шефи мусили зробити страви ресторанного рівня… у мікрохвильовці! На приготування кулінарного шедевру судді виділили півтори години.

Лідія приготувала паштет з малиновим кюлі, медово-гірчичним соусом і білим шоколадом. Сама ідея Ектору сподобалася, але суддям не вистачало хліба, і страва в принципі виглядала недоробленою. Стелла зробила паштет із курячого стегна з овочами, тушкованими грибами, трюфельним соусом та крамблом із шкірки стегна. Паштет просто танув у роті, і до смаків судді не мали претензій.

Микола Мигаль приготував драглі з кролика з бланшированим шпинатом, вуаллю з червоного вина і чатні з яблука. Суддям сподобалось усе, окрім балансу перцю в страві. Владислав зробив мус із сібасу з норі, криветками з овочами та соусом із кунжутної олії. Презентація одразу сподобалася суддям кулінарного шоу, і за смаками страва була ідеальною.

За рішенням суддів кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 у 13 випуску залишила Лідія Корнієнко.

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