Сегодня, 1 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 13 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в тринадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

На первом конкурсе участники разделились на 3 команды. Лидия стала капитаном желтых, Виктор ― красных, а Виталий ― синих. Задача каждой команды ― создать непревзойденную пасхальную композицию. Главное условие ― чтобы эта композиция полностью отражала праздничное настроение и была невероятной по вкусу. Но не все так просто: участники должны были доказать, что блюда в обычной пасхальной корзине могут быть ресторанного уровня. Количество блюд не имело значения, только качество. На приготовление пасхальной композиции судьи выделили шефам 2,5 часа.

Команда желтых приготовила обжаренные на кунжутном масле овощи с курятиной с апельсиновым соусом. Эктору сразу не понравилась задумка. Эти элементы ― из разных миров и вообще не подходили для украинской пасхальной корзины. Чизкейк с крамблом и белым шоколадом удивил Владимира Ярославского презентацией и вкусом. Цыпленок, фаршированный грибным дюкселем и беконом, тоже понравился Ольге Мартыновской. Вкусы были сбалансированы, и само блюдо было довольно креативным.

Команда красных сделала универсальную пасхальную корзинку современного шеф-повара. В ней были: колбаски с грибным соусом, ребрышки в овощном соусе, шоколадные яйца с пастернаком и сливками, крем-брюле из бекона, мини-куличики на сахарном соусе и бренди, цыпленок с тремя видами грибов, креветками и трюфельным маслом и суфле с фруктами. Все блюда были на высоком уровне и удивили судей своей оригинальностью и внешним видом.

Команда синих перед подачей разыграла небольшую театральную постановку: Николай Мыгаль бил веточками вербы участников и… судей шоу! Эта забава понравилась жюри. А еще больше им понравились блюда, которые участники приготовили для пасхальной корзины. Синие подали импровизированную котлету по-киевски с компоте из кураги и яблок. Эктору понравилось все: от подачи до вкуса. Следующим блюдом был цыпленок, маринованный корицей, креветками и овощами. Аромат, вкус и цвет понравились профессиональному жюри. Итальянская пасха также была на уровне, а вот творожная ― необычной по вкусам, но слишком сладкой.

Заливное из куриного бульона с кремом из сливок и хрена заценил Владимир Ярославский. Конфеты из шоколада и облепихи удивили своей идеей и исполнением Эктора Хименеса-Браво. А рулет из курицы и креветок понравился Ольге Мартыновской, ибо он абсолютно соответствовал концепту и был насыщенным по вкусам. Буженина с французским соусом, яблоками и курагой тоже поразила судей вкусами. Она была сочной и нежной.

Команда желтых хуже всех справилась с заданием, поэтому именно она выбирала самого слабого участника. По подсчетам команды черный фартук надели на Лиду.

В начале второго конкурса участникам сразу озвучили правила. Перед шефами было по 10 коробок с наборами продуктов и фотографии блюд, которыми их коллеги завоевали место в 20-ке. Участники должны были всего за 45 минут приготовить абсолютно новое блюдо из тех же продуктов, которые были у коллег на первом кастинге. Нужно было использовать абсолютно все ингредиенты!

Владислав приготовил бычьи яйца, карамелизированные в соусе из вина, и пюре из пастернака. Блюдо вышло сухим и некрасивым. Элеонора сделала грибной паштет с луком конфи и пряники с сыром дор-блю и орехами. Владимиру понравилось блюдо Оно ​​было не похожим на оригинал и лучше по вкусам. Виктор сделал фиш-болы с пюре из горошка, васаби, чили и эстрагона. Ольга отметила, что блюдо претендует на закуску мишленовского ресторана!

Николай Мыгаль приготовил язык с джемом и ежевикой, эспумой из пастернака и филадельфии. Однако язык был жестким, а подача ― непривлекательной. Стелла запекла утку с кофе и апельсином и пюре из кабака с имбирем. Блюдо поразило Владимира Ярославского, однако в негативном смысле, ведь компоненты вообще между собой не сочетались. Лидия замариновала утку в апельсине, сделала гель из свеклы и соус на основе кофе и утиного жира. Ольге не понравился вкус утки, потому что она была приготовлена ​​в классическом стиле.

Лиля приготовила клубничное желе с кокосовым муссом, гелем из клубники и кранч из гречки и кокоса. Презентация удивила Эктора оригинальностью и неприторным вкусом. Леонид запек рубленое мясо ягненка с кокосово-пармезановым кремом и зеленым маслом. Тартар был вкусным, чипс и масло ароматными.

Коля сделал татаки: филе гуся на апельсиновом соусе с икрой мойвы и соусом из апельсина. Блюдо было невероятным по вкусам. Виталий приготовил тыкву с розмарином, свеклой, цукатами из белых грибов и имбирным медом. Работа была выполнена блестяще!

По заключению судей, хуже всех со вторым заданием справились Влад, Стелла и Николай Мыгаль. Именно они и Лидия боролись сегодня на битве черных. Прежде чем судьи озвучили все этапы конкурса, участникам нужно было определить звезду блюда. Влад взял сибас, Стелла выбрала курицу, Лидии досталась печень, а Николаю ― кролик. Они должны были сделать блюда ресторанного уровня… в микроволновке! На приготовление кулинарного шедевра судьи выделили полтора часа.

Лидия приготовила паштет с малиновым кюли, медово-горчичным соусом и белым шоколадом. Сама идея Эктору понравилась, но судьям не хватало хлеба, и блюдо в принципе выглядело недоделанным. Стелла приготовила паштет из куриного бедра с овощами, тушеными грибами, трюфельным соусом и крамблом из кожицы бедра. Паштет просто таял во рту, и ко вкусам судьи претензий не имели.

Николай Мыгаль приготовил заливное из кролика с бланшированным шпинатом, вуалью из красного вина и чатни из яблока. Судьям понравилось все, кроме баланса перца в блюде. Владислав приготовил мусс с сибасом и нори, креветками с овощами и соусом из кунжутного масла. Презентация сразу понравилась судьям кулинарного шоу, и по вкусам блюдо было идеальным.

По решению судей кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 13 выпуске покинула Лидия Корниенко.

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