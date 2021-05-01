З перших хвилин в 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 13 випуску, уже зараз.

За висновками суддів, найгірше з другим завданням упоралися Влад, Стелла і Микола Мигаль. Саме вони та Лідія боролися сьогодні на битві чорних. Перш ніж судді озвучили всі етапи конкурсу, учасникам потрібно було визначити зірку страви. Влад узяв сібас, Стелла обрала курку, Лідії дісталася печінка, а Миколі ― кріль. Шефи мусили зробити страви ресторанного рівня… у мікрохвильовці! На приготування кулінарного шедевру судді виділили півтори години.

Лідія приготувала паштет з малиновим кюлі, медово-гірчичним соусом і білим шоколадом. Сама ідея Ектору сподобалася, але суддям не вистачало хліба, і страва в принципі виглядала недоробленою. Стелла зробила паштет із курячого стегна з овочами, тушкованими грибами, трюфельним соусом та крамблом із шкірки стегна. Паштет просто танув у роті, і до смаків судді не мали претензій.

Микола Мигаль приготував драглі з кролика з бланшированим шпинатом, вуаллю з червоного вина і чатні з яблука. Суддям сподобалось усе, окрім балансу перцю в страві. Владислав зробив мус із сібасу з норі, криветками з овочами та соусом із кунжутної олії. Презентація одразу сподобалася суддям кулінарного шоу, і за смаками страва була ідеальною.

За рішенням суддів кухню «МастерШеф. Професіонали»-3 у 13 випуску залишила Лідія Корнієнко.

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