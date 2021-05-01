С первых минут в 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 13 выпуске, уже сейчас.

По заключению судей, хуже всех со вторым заданием справились Влад, Стелла и Николай Мыгаль. Именно они и Лидия боролись сегодня на битве черных. Прежде чем судьи озвучили все этапы конкурса, участникам нужно было определить звезду блюда. Влад взял сибас, Стелла выбрала курицу, Лидии досталась печень, а Николаю ― кролик. Они должны были сделать блюда ресторанного уровня… в микроволновке! На приготовление кулинарного шедевра судьи выделили полтора часа.

Лидия приготовила паштет с малиновым кюли, медово-горчичным соусом и белым шоколадом. Сама идея Эктору понравилась, но судьям не хватало хлеба, и блюдо в принципе выглядело недоделанным. Стелла приготовила паштет из куриного бедра с овощами, тушеными грибами, трюфельным соусом и крамблом из кожицы бедра. Паштет просто таял во рту, и ко вкусам судьи претензий не имели.

Николай Мыгаль приготовил заливное из кролика с бланшированным шпинатом, вуалью из красного вина и чатни из яблока. Судьям понравилось все, кроме баланса перца в блюде. Владислав приготовил мусс с сибасом и нори, креветками с овощами и соусом из кунжутного масла. Презентация сразу понравилась судьям кулинарного шоу, и по вкусам блюдо было идеальным.

По решению судей кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 13 выпуске покинула Лидия Корниенко.

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