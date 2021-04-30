Уже завтра, 1 травня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 13 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в тринадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Святковий настрій на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3! Десять кращих профі третього сезону готуватимуть вишуканий великодній стіл. Їм треба буде довести, що страви з традиційного пасхального кошика можуть бути кулінарними шедеврами ресторанного рівня! Хто з «мастершефівців» не впорається і одягне чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 13: чий великодній стіл вразить своєю оригінальністю? У 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть великодній стіл. Подробиці 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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