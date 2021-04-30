«МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 13: чей пасхальный стол поразит своей оригинальностью?
30.04.2021
Уже завтра, 1 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 13 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в тринадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!
Праздничное настроение на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3! Десять лучших профи третьего сезона будут готовить изысканный пасхальный стол. Им придется доказать, что блюда из традиционной пасхальной корзины могут быть кулинарными шедеврами ресторанного уровня! Кто из «мастершефовцев» не справится и наденет черный фартук?
Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 13: чей пасхальный стол поразит своей оригинальностью?
Больше по теме: Как сложилась карьера самых ярких участников «МастерШеф. Профессионалы» 1 и 2 сезонов
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+