Уже завтра, 1 мая, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 13 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в тринадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Праздничное настроение на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3! Десять лучших профи третьего сезона будут готовить изысканный пасхальный стол. Им придется доказать, что блюда из традиционной пасхальной корзины могут быть кулинарными шедеврами ресторанного уровня! Кто из «мастершефовцев» не справится и наденет черный фартук?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 13: чей пасхальный стол поразит своей оригинальностью? В 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить пасхальный стол. Подробности 13 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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