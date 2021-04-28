Руслан Яковлєв минулого тижня залишив шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. До проєкту хлопець спочатку вивчився на лікаря, але пізніше працював в Іспанії кухарем. Закохався в дівчину з України, тому повернувся додому, щоб одружитися, ― і стався локдаун. Як тепер живе Руслан Яковлєв? І що змінилося в мисленні хлопця після участі в шоу?

Як змінилося ваше життя після проєкту?

Крім здобутих знань, тотальних змін у житті немає. Я розцінював «МастерШеф. Професіонали»-3 як проєкт, на якому шефи діляться досвідом.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

Найчастіше я спілкувався з Вітею і досі підтримую з ним зв’язок.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Думаю, що ні. Це був відмінний досвід, але потрібно рухатися далі.

Як відреагувала ваша сім’я, коли дізналася, що ви пройшли до двадцятки?

Усі, в тому числі і я, були дуже раді і пишалися мною!

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Думаю, що не вистачило уваги, зібраності і концентрації. Я випустив з уваги кілька деталей у своїй страві, які вплинули на вердикт суддів.

Що ви побажали б людям, які збираються брати участь у 4 сезоні проєкту?

Потрібно просто бути собою, ніколи ні на кого не рівнятися. Страви на шоу потрібно готувати ті, які ви вважаєте за потрібне. Важливо стежити за трендами, та й загалом за гастрономічним світом. Читати все, що пов’язано з кулінарією: журнали, газети, статті, книги.

Як ви звикали до камер?

Спочатку було дико некомфортно, потім узагалі про камери забув і про те, що мене по телеку будуть показувати (сміється. ― Прим. ред.). Не забувайте, що всі ваші слова або вчинки можуть бути в ефірі.

А як готувалися до проєкту?

Підготовка займала чималу частину часу, але все ж мені здавалося, що і її мало було. Проте боятися не варто: знання, здобуті на проєкті, безцінні. До побажань ще додам: ​​не здавати назад, битися до кінця. Так зі мною трапилося на кастингу, і саме ці думки допомогли мені налаштуватися на потрібну хвилю!

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