Руслан Яковлев на прошлой неделе покинул шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. До проекта парень сначала выучился на врача, но позже работал в Испании поваром. Влюбился в девушку из Украины, поэтому вернулся домой, чтобы жениться, – и случился локдаун. Как теперь живет Руслан Яковлев? И что изменилось в мышлении парня после участия в шоу?

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

Кроме приобретенных знаний, тотальных изменений в жизни нет. Я расценивал «МастерШеф. Профессионалы»-3 как проект, на котором шефы делятся опытом.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

Чаще всего я общался с Витей и до сих пор поддерживаю с ним связь.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Думаю, что нет. Это был отличный опыт, но нужно двигаться дальше.

Как отреагировала ваша семья, когда узнала, что вы прошли в двадцатку?

Все, в том числе и я, были очень рады и гордились мной!

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Думаю, что не хватило внимания, собранности и концентрации. Я упустил несколько деталей в своем блюде, которые повлияли на вердикт судей.

Что бы вы пожелали людям, которые собираются участвовать в 4 сезоне проекта?

Нужно просто быть собой, никогда ни на кого не равняться. Блюда на шоу нужно готовить те, которые вы считаете нужными. Немаловажно следить за трендами, да и в целом за гастрономическим миром. Читать все, что связано с кулинарией: журналы, газеты, статьи, книги.

Как вы привыкали к камерам?

Сначала было дико некомфортно, потом вообще о камерах забыл и о том, что меня по телеку будут показывать (смеется. — Прим. ред.). Не забывайте, ребята, что все ваши слова или поступки могут быть в эфире.

А как готовились к проекту?

Подготовка занимала немалую часть времени, но все же мне казалось, что и ее не достаточно было. Но бояться не стоит: знания, приобретенные на проекте, бесценны. К пожеланиям еще добавлю: не сдавать назад, биться до конца. Так со мной случилось на кастинге, и именно эти мысли помогли мне настроиться на нужную волну!

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