Сьогодні, 24 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 12 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в дванадцятому випуску? Читайте просто зараз!

У першому конкурсі учасники розділилися на пари: Владислав з Русланом, Ліля і Стелла з Віталієм, Микола з Лідією, Микола з Віктором, Леонід з Елеонорою. Вони отримали завдання приготувати страву за півтори години з нетиповим інтертейментом.

Микола і Лідія зробили презентацію в стилі хімічного експерименту. Микола перевтілився в хіміка і дістав 5 реактивів, за допомогою яких вони з Лідією допрацьовували страву перед суддями. Учасники подали сібас з овочами, соусом з пастернаку і том-яму і нутом. Смак був чудовим, але овочева нарізка ― неправильною. Микола зробив ацетатну сіль, яка випарувалася на рибі, і здивував цим шоу всіх суддів проєкту!

Микола і Віктор зробили інтертеймент зі сніданком: на стіл журі вони принесли плиту і всі необхідні продукти для того, щоб Володимир, Ольга та Ектор самі доготували яєчню з грибами та овочами. Усім суддям сподобалися ідея та смак страви.

Влад із Русланом придумали інтертеймент на лісову тематику, основою якої був бургер. Однак ідея не здивувала суддів, адже перформансу не було: хлопці просто складали бургер перед журі. Сам бургер видався несмачним, адже котлета була сухою, а сир не розтікався.

Елеонора та Леонід приготували панакоту в стилі картини. Перед суддями вони показували імпровізоване шоу з азотом та яскравими соусами для десерту. Ектора вразила їхня робота: було застосовано багато технік, структур і кольорів. Та от щодо перфомансу — шефам не вдалося розповісти суддям про всі процеси, які відбувалися при презентації. Однак за смаками панакота була ідеальною.

Віталій, Стелла і Лілія подали свою страву в стилі «У пошуках Атлантиди». За допомогою рідкого азоту та яскравих соусів учасники зробили не тільки бісквітний десерт, а й чудовий інтертеймент. Суддям сподобалися як смакові якості страви, так і ефектність подачі.

Руслан і Владислав на фоні колег були сьогодні найменш професійними. Тому саме вони отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі учасники поділилися на дві команди. Віктор став капітаном синіх і взяв Лілію в су-шефи, а Микола Люлько — червоної, із су-шефом Миколою Мигалем. За правилами конкурсу капітани і су-шефи залишили кухню.

На столах у суддів було 5 карток. На кожній з них — імена літературних персонажів: Шерлок Холмс, Аліса з Країни Див, Гаррі Поттер, Маленький Принц та Робін Гуд. Завдання — надихнутися класикою і приготувати щось особливе для цих героїв. Учасники мали пропрацювати образ і стиль мислення персонажа, щоб відтворити на тарілці неповторний світ. А капітани й су-шефи повинні були вгадати, яка страва і для кого приготована. Страви мали бути високого, ресторанного рівня. Кожну з них учасники готували у двох екземплярах: для капітанів і суддів. Журі куштувало лише ті страви, які правильно відгадували капітани й су-шефи.

Капітани команд правильно вгадали по три страви. Перша страва синіх — торт для Гаррі Поттера — не здивувала суддів, адже була дуже простою. Пюре з грибами та свининою, за словами Володимира Ярославського, було приготоване добре. А от вівсяний пудинг був занадто простим як для страви високого, ресторанного рівня.

Страва для Маленького Принца від команди червоних здивувала Ектора презентацією і смаком шоколадного десерту. Цукерки для Робін Гуда, які куштував Володимир Ярославський, мали чудовий смак і гарний вигляд. Ольга скуштувала страву для Шерлока Холмса: крамбл з телятини був насиченим і цікавим за текстурами. Саме тому в другому конкурсі проєкту перемогла команда червоних під керівництвом Миколи Люлька.

А от команда синіх вибирала найслабших учасників. За результатами підрахунку голосів ними виявилися Віктор і Лідія. Тому на конкурсі чорних сьогодні боролися Лідія, Владислав, Віктор і Руслан.

Судді приготували учасникам кулінарний краш-тест, щоб перевірити, наскільки вони є віртуозами у своїй справі. На поверхнях були коробки, під якими — різні набори продуктів: гриби, вершки, крупи, цибуля, борошно та ін. ― для фалафелю, вареників, баношу та пасти карбонари. З цих продуктів потрібно було приготувати… десерти ресторанного рівня!

За півтори години Лідія приготувала тарт з моркви, капусти, цибулі та білого шоколаду. Він був дуже добре пропечений, проте через відсутність цукру не мав хрусткої солодкої скоринки. Суддям сподобався десерт, однак він був недопрацьованим.

Владислав приготував морозиво з чипсом із кукурудзяної крупи та крамблом. Ектору сподобалися чипси, які добре смакували з морозивом та еспумою. Страва вразила всіх суддів своєю креативністю та незвичайними смаками.

Віктор приготував мільфей з часниковим мусом. Подача вразила Ектора, карамелізований нут також був гарно приготованим. Однак велика кількість часнику не припала до смаку Володимиру Ярославському. Та загалом страва Віктора задовольнила суддів.

Руслан приготував мільфей із гарбуза, проте журі він не сподобався. Володимиру страва нагадала солону закуску, адже в десерті було забагато бекону.

Найгірше зі своїм десертом упорався Руслан. Тому в 12 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Руслан Яковлєв.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2021: учасники 3 сезону в повному складі

Читайте нас також у Viber і Telegram.