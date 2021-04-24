Сегодня, 24 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 12 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в 12 выпуске? Читайте прямо сейчас!

В первом конкурсе участники разделились на пары: Владислав с Русланом, Лиля и Стелла с Виталием, Николай с Лидией, Николай с Виктором, Леонид с Элеонорой. Они получили задание приготовить блюдо за полтора часа с нетипичным интертейментом.

Николай и Лидия подали свое блюдо в стиле химического эксперимента. Николай перевоплотился в химика и достал 5 реактивов, с помощью которых они с Лидией дорабатывали блюдо перед судьями. Участники подали сибас с овощами, соусом из пастернака и том-яма и нутом. Вкус был замечательным, но овощная нарезка была неправильной. Николай сделал ацетатную соль, которая испарилась на рыбе, и удивил этим шоу всех судей проекта!

Николай и Виктор сделали интертеймент с завтраком: на стол жури участники принесли плиту и все необходимые продукты для того, чтобы Владимир, Ольга и Эктор сами доготавливали яичницу с грибами и овощами. Всем судьям понравились идея и вкус блюда.

Влад с Русланом придумали интертеймент на лесную тематику, в основе которой был бургер. Но идея не удивила судей, ведь перформанса не было: ребята просто делали бургер перед жюри. Сам бургер оказался тоже невкусным, ведь котлета была сухой, а сыр не растекался.

Элеонора и Леонид приготовили панакоту в стиле картины. Перед судьями они показывали импровизированное шоу с азотом и яркими соусами для десерта. Эктора поразила их работа: было применено много техник, структур и цветов. Но вот по перфомансу ― шефам не удалось рассказать судьям о всех процессах, которые происходили при презентации. Однако по вкусам панакота была идеальной.

Виталий, Стелла и Лилия подали свое блюдо в стиле «В поисках Атлантиды». С помощью жидкого азота и ярких соусов участники сделали не только бисквитный десерт, но и замечательный интертеймент. Судьям понравились как вкусовые качества блюда, так и эффектность подачи.

Руслан и Владислав на фоне коллег были сегодня наименее профессиональными. Поэтому именно они получили черные фартуки.

Во втором конкурсе участники поделились на две команды. Виктор стал капитаном синих и взял Лилию в су-шефы, а Николай Люлько ― красных, с су-шефом Николаем Мыгалем. По правилам конкурса, капитаны и су-шефы покинули кухню.

На столах у судей было 5 карточек. На каждой из них ― имена литературных персонажей: Шерлок Холмс, Алиса из Страны Чудес, Гарри Поттер, Маленький Принц и Робин Гуд. Задача ― вдохновиться классикой и приготовить что-то особенное для этих героев. Участникам нужно было проработать образ и стиль мышления, чтобы воссоздать на тарелке неповторимый мир. А капитаны и су-шефы должны были угадать блюдо и для какого персонажа оно было приготовлено. Блюда должны быть высокого, ресторанного уровня. Каждое из них участники готовили в двух экземплярах: для капитанов и судей. Судьи пробовали только те блюда, которые правильно угадывали капитаны и су-шефы.

Капитаны команд правильно угадали по три блюда. Первое блюдо синих ― торт для Гарри Поттера ― не удивило судей, ведь было очень простым. Пюре с грибами и свининой, по словам Владимира Ярославского, было приготовлено хорошо. А вот овсяный пудинг был слишком простым как для блюда высокого, ресторанного уровня.

Блюдо для Маленького Принца от команды красных удивило Эктора презентацией и вкусом шоколадного десерта. Конфеты для Робин Гуда, которые пробовал Владимир Ярославский, были вкусными и выглядели тоже на уровне. Ольга попробовала блюдо для Шерлока Холмса: крамбл из телятины был насыщенным и интересным по текстурам. Именно поэтому во втором конкурсе победила команда красных под руководством Николая Люлько.

А вот команда синих выбирала самых слабых участников. По результатам подсчета голосов ими оказались Виктор и Лидия. Поэтому на конкурсе черных сегодня боролись Лидия, Владислав, Виктор и Руслан.

Судьи приготовили участниками кулинарный краш-тест, чтобы проверить, насколько они виртуозы своего дела. На поверхностях были коробки, под которыми ― различные наборы продуктов: грибы, сливки, крупы, лук, мука и т. д. ― для фалафеля, вареников, баноша и карбонары. Из этих продуктов нужно было приготовить… десерты ресторанного уровня!

За полтора часа Лидия приготовила тарт из моркови, капусты, лука и белого шоколада. Тарт был очень хорошо приготовлен, однако из-за отсутствия сахара не имел хрустящей сладкой корочки. Судьям понравился десерт, но он был недоработанным.

Владислав приготовил мороженое с чипсом из кукурузной крупы и крамбл. Эктору понравились чипсы, которые хорошо сочетались с мороженым и эспумой. Блюдо поразило всех судей своей креативностью и необычными вкусами.

Виктор приготовил мильфей с чесночным муссом. Подача поразила Эктора, карамелизованный нут также был хорошо приготовлен. Однако большое количество чеснока не пришлось по вкусу Владимиру Ярославскому. Но в целом блюдо Виктора удовлетворило судей.

Руслан приготовил мильфей из тыквы, но он не понравился судьям шоу. Владимиру блюдо напомнило соленую закуску, ведь в десерте было много бекона.

Хуже всех со своим десертом справился Руслан. Поэтому в 12 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Руслан Яковлев.

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