З перших хвилин в 12 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 12 випуску, уже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні боролися Лідія, Владислав, Віктор і Руслан.

Судді приготували учасникам кулінарний краш-тест, щоб перевірити, наскільки вони є віртуозами у своїй справі. На поверхнях були коробки, під якими — різні набори продуктів: гриби, вершки, крупи, цибуля, борошно та ін. ― для фалафелю, вареників, баношу та пасти карбонари. З цих продуктів потрібно було приготувати… десерти ресторанного рівня!

За півтори години Лідія приготувала тарт з моркви, капусти, цибулі та білого шоколаду. Він був дуже добре пропечений, проте через відсутність цукру не мав хрусткої солодкої скоринки. Суддям сподобався десерт, однак він був недопрацьованим.

Владислав приготував морозиво з чипсом із кукурудзяної крупи та крамблом. Ектору сподобалися чипси, які добре смакували з морозивом та еспумою. Страва вразила всіх суддів своєю креативністю та незвичайними смаками.

Віктор приготував мільфей з часниковим мусом. Подача вразила Ектора, карамелізований нут також був гарно приготованим. Однак велика кількість часнику не припала до смаку Володимиру Ярославському. Та загалом страва Віктора задовольнила суддів.

Руслан приготував мільфей із гарбуза, проте журі він не сподобався. Володимиру страва нагадала солону закуску, адже в десерті було забагато бекону.

Найгірше зі своїм десертом упорався Руслан. Тому в 12 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Руслан Яковлєв.

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