С первых минут в 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 12 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня боролись Лидия, Владислав, Виктор и Руслан.

Судьи приготовили участниками кулинарный краш-тест, чтобы проверить, насколько они виртуозы своего дела. На поверхностях были коробки, под которыми ― различные наборы продуктов: грибы, сливки, крупы, лук, мука и т. д. ― для фалафеля, вареников, баноша и карбонары. Из этих продуктов нужно было приготовить… десерты ресторанного уровня!

За полтора часа Лидия приготовила тарт из моркови, капусты, лука и белого шоколада. Тарт был очень хорошо приготовлен, однако из-за отсутствия сахара не имел хрустящей сладкой корочки. Судьям понравился десерт, но он был недоработанным.

Владислав приготовил мороженое с чипсом из кукурузной крупы и крамбл. Эктору понравились чипсы, которые хорошо сочетались с мороженым и эспумой. Блюдо поразило всех судей своей креативностью и необычными вкусами.

Виктор приготовил мильфей с чесночным муссом. Подача поразила Эктора, карамелизованный нут также был хорошо приготовлен. Однако большое количество чеснока не пришлось по вкусу Владимиру Ярославскому. Но в целом блюдо Виктора удовлетворило судей.

Руслан приготовил мильфей из тыквы, но он не понравился судьям шоу. Владимиру блюдо напомнило соленую закуску, ведь в десерте было много бекона.

Хуже всех со своим десертом справился Руслан. Поэтому в 12 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Руслан Яковлев.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-3: Почему Владимир Ярославский готовил вместе с участниками на кухне шоу?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.