Уже завтра, 24 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 12 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в дванадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Судді «МастерШеф. Професіонали» завжди нагадують учасникам, що кулінарна індустрія не стоїть на місці, щодня з’являються нові концепції, а гості в ресторанах стають дедалі вимогливішими. У новому конкурсі командам доведеться взаємодіяти з суддями і подати їм страву-інтертеймент.

Вона має бути не тільки смачною, а й здіймати справжній фурор! За півтори години учасники підготують приголомшливий перформанс! Так, страва однієї з команд змусить суддів дихати, як дракони, а інші учасники залучать до готування навіть Ектора! Та хто ж одягне чорні фартухи?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 12: чия страва змусить суддів дихати, як дракони? У 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники будуть робити перформанс. Подробиці 12 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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