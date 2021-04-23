Уже завтра, 24 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 12 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в двенадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Судьи «МастерШеф. Профессионалы» всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее. В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями и подать им блюдо-интертеймент.

Оно должно быть не только вкусным, но и производить настоящий фурор! За полтора часа участники подготовят ошеломляющий перформанс! Так, блюдо одной из команд заставит судей дышать, как драконы, а другие участники привлекут к готовке даже Эктора! Но кто же окажется в черных фартуках?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 12: чье блюдо заставит судей дышать, как драконы? В 12 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить перформанс. Подробности 12 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

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