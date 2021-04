Євген Клопотенко потрапив до ТОП-50 людей, які впливають на майбутнє світової гастрономії

Український ресторатор, кулінарний експерт і переможець 5 сезону «МастерШеф» увійшов до авторитетного списку 50 Next ― молодих людей, які визначають майбутнє гастрономії, від міжнародного рейтингу найкращих ресторанів світу The World’s 50 Best Restaurants.

Міжнародний рейтинг найкращих ресторанів світу The World’s 50 Best Restaurants оголосив список 50 Next, який визначає молодих людей, що змінюють майбутнє світової гастрономії. З-поміж інших до авторитетного списку потрапив український ресторатор, кулінарний експерт та ініціатор і активіст включення українського борщу до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Євген Клопотенко.

Він потрапив до рейтингу в категорії «Розширення просвітницьких можливостей» із формулюванням «шеф-кухар, що переосмислює національні кулінарні книги своєї країни».

«В мене просто шок. Я серед 50 людей, що змінюють майбутнє світової гастрономії, — написав Євген Клопотенко на своїй сторінці у Facebook. — Я маю щось написати, але не знаю, що зазвичай у таких випадках пишуть. От я у світовому ренкінгу. Я та ще 49 людей з різних країн. Поміж 7 мільярдів. Я плакав, коли дізнався про це. Потім випив ігристого. Трохи розлив на себе, бо руки жесть як тремтіли. Це дофіга більше, ніж просто мрія».

У 2020 році міжнародний рейтинг розпочав ініціативу 50 Next. Він відзначає молодих та ініціативних виробників продуктів харчування і напоїв, від незалежних виноробів і фермерів до вчених, активістів та навіть споживачів, які змінюють майбутнє світової гастрономії.

До списку увійшло 24 жінки і 19 чоловіків з 34 країн світу у семи категоріях, відібраних Баскським кулінарним центром з 700 анкет і заявок, відправлених на участь у рейтингу.

