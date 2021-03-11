Приготуйте для вашої дитини корисні млинці. Кулінарний експериментатор Женя Клопотенко ділиться рецептом страви з ячної каші. Перед нею не встоїть навіть найпримхливіший гурман! Як приготувати ячні млинці з сиром, читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для млинцевого тіста:

Яйце – 3 шт.

Молоко – 500 г

Відварена ячна перемелена каша – 1,5 ст.

Пшеничне борошно – 2 ст.

Рослинна олія – 1/4 ст.

Цукор – 5 ст. л.

Буряк – 1 шт.

Дрібка солі

Вершкове масло – 10 г

Інгредієнти для сирно-ячної начинки:

Сир – 100 г

Рубані горіхи – 100 г

Ванільний цукор – 2 ч. л.

Відварена ячна перемелена каша

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Приготування:

Приготуйте млинцеве тісто: збийте яйця, цукор і ванільний цукор.

Просійте через сито пшеничне борошно і поступово введіть його в яєчну суміш.

Додайте молоко, відварну ячку, буряковий сік і олію. Посоліть і все ретельно змішайте в блендері.

Розігрійте сковороду на сильному вогні, змастіть шматочком вершкового масла і випікайте млинці невеликого розміру.

Для начинки збийте в блендері сир, горіхи, відварну ячку, апельсинову цедру і ванільний цукор.

Намажте млинці начинкою, згорніть рулетиками і наріжте їх на порційні шматочки.

Video: Корисні ячні млинці з сиром від Жені Клопотенко Корисні ячні млинці з сиром - смачна страва на сніданок. Читайте, як приготувати корисні млинці на Масляну, в матеріалі