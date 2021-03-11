Полезные ячневые блины с творогом от Жени Клопотенко
11.03.2021
Приготовьте для вашего ребенка полезные блины. Кулинарный экспериментатор Женя Клопотенко делится рецептом блюда из ячневой каши. Перед ним не устоит даже самый капризный гурман! Как приготовить ячневые блины с творогом, читайте в материале.
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Ингредиенты для блинного теста:
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 500 г
- Отваренная ячневая перемолотая каша – 1,5 ст.
- Пшеничная мука – 2 ст.
- Растительное масло – 1/4 ст.
- Сахар – 5 ст. л.
- Свекла – 1 шт.
- Щепотка соли
- Сливочное масло – 10 г
Ингредиенты для творожно-ячневой начинки:
- Творог – 100 г
- Рубленные орехи – 100 г
- Ванильный сахар – 2 ч. л.
- Отваренная ячневая перемолотая каша
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Приготовление:
- Приготовьте блинное тесто: взбейте яйца, сахар и ванильный сахар.
- Просейте через сито пшеничную муку и постепенно введите ее в яичную смесь.
- Добавьте молоко, отварную ячку, свекольный сок и растительное масло. Посолите и все тщательно смешайте в блендере.
- Разогрейте сковороду на сильном огне, смажьте кусочком сливочного масла и выпекайте блины небольшого размера.
- Для начинки взбейте в блендере творог, орехи, отварную ячку, апельсиновую цедру и ванильный сахар.
- Намажьте блинчики начинкой, сверните рулетиками и нарежьте их на порционные кусочки.
Video: Полезные ячневые блины с творогом от Жени Клопотенко
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