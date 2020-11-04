Ваші діти не люблять цвітну капусту? Не знаєте, як вмовити їх з’їсти хоч трішки цього корисного овочу? Приготуйте для дітлахів десерт із цвітної капусти за рецептом Євгена Клопотенко! Від такої смакоти неможливо відмовитись!

Більше на тему: Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт Євгена Клопотенка

Складові:

Цвітна капуста – 300 г

Молоко – 1 л

Ванільний цукор – 2 ст. л.

Твердий сир – 100 г

Яйця – 2 шт.

Борошно пшеничне – 150 г

Вершкове масло – 80 г

Мускатний горіх – 2 г (на кінчику ножа)

Цукор – 30 г

Сіль – дрібка

Більше на тему: Шоколадні цукерки з фініками: покроковий рецепт

Приготування пудингу з цвітної капусти:

Цвітну капусту відварити в половині порції молока (500 мл) з ванільним цукром 12-15 хвилин, охолодити. В сковорідці розтопити вершкове масло з цукром. Насипати борошно, перемішати, обсмажити хвилину – до світло-коричневого кольору. У сковороду влити молоко та, помішуючи віничком, варити до загусання. Додати мускатний горіх. Сир нарізати невеликими кубиками Додати в гарячий соус і розмішати, поки сир не розплавиться. Потім, швидко помішуючи, додати одне за одним яйця. Формочки для кексів (можна взяти алюмінієві або керамічні) змастити вершковим маслом. На дно форми викласти 1-2 ст. л. соусу. Викласти цвітну капусту суцвіттям донизу. Заповнити форму повністю соусом. Запікати пудинг з цвітною капустою в розігрітій духовці при 180 градусах 30 хвилин.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Смачний десерт із цвітної капусти від Євгена Клопотенка Ваші діти не люблять цвітну капусту? Приготуйте для них десерт зі цвітної капусти за рецептом Євгена Клопотенко! Цей чудовий десерт точно припаде їм до смаку