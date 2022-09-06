Десерт из цветной капусты: рецепт

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Все буде добре

Вкусный десерт из цветной капусты от Евгения Клопотенко

06.09.2022

Ваши дети не любят цветную капусту? Не знаете, как уговорить их съесть хоть чуть-чуть этого полезного овоща? Приготовьте для детворы десерт из цветной капусты по рецепту Евгения Клопотенко! От такой вкуснятины невозможно отказаться!

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десерт из цветной капусты

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 300 г
  • Молоко — 1 л
  • Ванильный сахар — 2 ст. л.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Мускатный орех — 2 г (на кончике ножа)
  • Сахар — 30 г
  • Соль — щепотка

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Приготовление пудинга из цветной капусты:

  1. Цветную капусту отварить в половине порции молока (500 мл) с ванильным сахаром 12-15 минут, охладить.
  2. В сковороде растопить сливочное масло с сахаром.
  3. Насыпать муку, перемешать, обжарить минуту до светло-коричневого цвета.
  4. В сковороду влить молоко и, помешивая венчиком, варить до загустения.
  5. Добавить мускатный орех.
  6. Сыр нарезать небольшими кубиками.
  7. Добавить в горячий соус и размешать, пока сыр не расплавится.
  8. Затем, быстро помешивая, добавить по одному яйца.
  9. Формочки для кексов (можно взять алюминиевые или керамические) смазать сливочным маслом.
  10. На дно формы выложить 1-2 ст. л. соуса.
  11. Выложить цветную капусту соцветием вниз.
  12. Заполнить форму полностью соусом.
  13. Запекать пудинг с цветной капустой в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Video: Вкусный десерт из цветной капусты от Евгения Клопотенко

Ваши дети не любят цветную капусту? Приготовьте для них пудинг из цветной капусты по рецепту Евгения Клопотенко! Этот восхитительный десерт точно придется им по вкусу

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