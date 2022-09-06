Десерт из цветной капусты: рецепт

Вкусный десерт из цветной капусты от Евгения Клопотенко
06.09.2022
Ваши дети не любят цветную капусту? Не знаете, как уговорить их съесть хоть чуть-чуть этого полезного овоща? Приготовьте для детворы десерт из цветной капусты по рецепту Евгения Клопотенко! От такой вкуснятины невозможно отказаться!
Больше по теме: Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт Євгена Клопотенка
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 300 г
- Молоко — 1 л
- Ванильный сахар — 2 ст. л.
- Твердый сыр — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 150 г
- Сливочное масло — 80 г
- Мускатный орех — 2 г (на кончике ножа)
- Сахар — 30 г
- Соль — щепотка
Больше по теме: Шоколадные конфеты с финиками: пошаговый рецепт
Приготовление пудинга из цветной капусты:
- Цветную капусту отварить в половине порции молока (500 мл) с ванильным сахаром 12-15 минут, охладить.
- В сковороде растопить сливочное масло с сахаром.
- Насыпать муку, перемешать, обжарить минуту до светло-коричневого цвета.
- В сковороду влить молоко и, помешивая венчиком, варить до загустения.
- Добавить мускатный орех.
- Сыр нарезать небольшими кубиками.
- Добавить в горячий соус и размешать, пока сыр не расплавится.
- Затем, быстро помешивая, добавить по одному яйца.
- Формочки для кексов (можно взять алюминиевые или керамические) смазать сливочным маслом.
- На дно формы выложить 1-2 ст. л. соуса.
- Выложить цветную капусту соцветием вниз.
- Заполнить форму полностью соусом.
- Запекать пудинг с цветной капустой в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.