Евгений Клопотенко попал в ТОП-50 людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии

Международный рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants объявил список 50 Next, который определяет молодых людей, изменяющих будущее мировой гастрономии. Среди других в авторитетный список попал украинский ресторатор, кулинарный эксперт, инициатор и активист включения украинского борща в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Евгений Клопотенко.

Он попал в рейтинг в категории «Расширение просветительских возможностей» с формулировкой «шеф-повар, который переосмысливает национальные кулинарные книги своей страны».

«У меня просто шок. Я среди 50 человек, которые изменяют будущее мировой гастрономии, ― написал Евгений Клопотенко на своей странице в Facebook. ― Я что-то хочу написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. Из 7 миллиардов. Я плакал, когда узнал об этом. Затем выпил игристого. Немного разлив на себя, потому что руки жесть как дрожали. Это дофига больше, чем просто мечта».

В 2020 году международный рейтинг начал инициативу 50 Next. Он отмечает молодых и инициативных производителей продуктов питания и напитков, от независимых виноделов и фермеров до ученых, активистов и даже потребителей, которые меняют будущее мировой гастрономии.

В список вошли 24 женщины и 19 мужчин из 34 стран мира в семи категориях, отобранных Баскским кулинарным центром из 700 анкет и заявок, отправленных на участие в рейтинге.

