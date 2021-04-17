З перших хвилин в 11 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 11 випуску, уже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Лідія, Микола, Ігор та Влад. У кожного учасника під коробками було по 5 банок різної ємності. Завдання учасників – створити вишукані страви, які не зіпсуються і за тиждень. Шефам потрібно було довести, що навіть законсервовану страву можна перетворити у вишукану вечерю. Учасникам потрібно було приготувати та закатати у банки 3 різні страви. Або ж одну, яка складається з трьох окремих елементів.

На це завдання судді виділили учасникам 1,5 години. Всі шефи, крім Ігоря, впоралися із поставленим завданням добре. І хоч страви Ігоря були приготовані на хорошому рівні, все ж, для довготривалого зберігання в банках вони не призначалися.

Саме тому, в 11 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 проєкт покинув Ігор Міщенко.

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