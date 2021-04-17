С первых минут в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 11 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня боролись: Лидия, Николай, Игорь и Влад. У каждого участника под коробками было по 5 банок различной емкости. Задача участников — создать изысканные блюда, которые не испортятся и за неделю. Шефам нужно было доказать, что даже законсервированное блюдо можно превратить в изысканный ужин. Участникам нужно было приготовить и закатать в банки 3 разных блюда. Или одно, которое состоит из трех отдельных элементов.

На эту задачу судьи выделили участникам 1,5 часа. Все шефы, кроме Игоря, справились с поставленной задачей хорошо. И хотя блюда Игоря были приготовлены на хорошем уровне, все же, для длительного хранения в банках они не предназначались.

Именно поэтому, в 11 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 проект покинул Игорь Мищенко.

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