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«МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 11: хто з учасників стане справжнім Сальвадором Далі на кухні проєкту?

16.04.2021

Уже завтра, 17 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 11 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в одинадцятому випуску? Читайте просто зараз!

Кухня «МастерШеф. Професіонали»-3 перетвориться на галерею мистецтв! Учасники поділяться на пари і створять сети з чотирьох страв: зима, весна, літо і осінь. Завдання буде не просто приготувати сезонну страву, а й передати яскраві кольори і красиві поєднання, завдяки яким судді самі дізнаються, де який сет. Хто здивує парною роботою, а хто попрощається з мрією, надівши чорний фартух?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3 випуск 11: хто з учасників стане справжнім Сальвадором Далі на кухні проєкту?

У 11 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники будуть готувати в галереї мистецтв. Подробиці 11 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

Більше на тему: Як склалася кар’єра найяскравіших учасників «МастерШеф. Професіонали» 1 і 2 сезонів

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