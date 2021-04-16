«МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 11: кто из участников станет настоящим Сальвадором Дали на кухне проекта?
16.04.2021
Уже завтра, 17 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 11 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в одиннадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!
Кухня «МастерШеф. Профессионалы»-3 превратится в галерею искусств! Участники поделятся на пары и создадут сеты из четырех блюд: зима, весна, лето и осень. Задание будет не просто приготовить сезонное блюдо, а еще и передать яркие цвета и красивые сочетания, благодаря которым судьи сами узнают, где какой сет. Кто удивит парной работой, а кто распрощается с мечтой, надев черный фартук?
Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3 выпуск 11: кто из участников станет настоящим Сальвадором Дали на кухне проекта?
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