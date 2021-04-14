Десерт з авокадо: рецепт від Володимира Ярославського
14.04.2021
Десерт з авокадо – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт і в піст! Професіонал поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт десерту з авокадо читайте в матеріалі.
Інгредієнти для «кісточки»:
- кешью замочене — 100 г
- фініки без кісточки — 40 г
- кокосова олія — 35 г
- вода — 40 мл
- шоколад — 15 г
Спосіб приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти, крім шоколаду, у блендері і дуже добре перебиваємо в однорідну масу. Потім додаємо ще трохи розтопленого шоколаду і ставимо в холодильник застигнути на 3—4 години.
- Дістаємо загуслу суміш і формуємо кульки завбільшки з невелику кісточку авокадо.
- Ставимо кремові кульки в морозилку ще на 2—4 години, відтак покриваємо тонким шаром шоколаду — виходять дуже смачні цукерки!
Інгредієнти для мусу з авокадо:
- авокадо — 1 шт.
- лимонний сік — 12 мл
- сироп з топінамбуру — 20 мл
- кокосова олія — 35 г
Спосіб приготування:
- Розрізаємо авокадо навпіл, акуратно виймаємо м’якоть ложкою, щоб не пошкодити шкірку.
- М’якоть кладемо в блендер і змішуємо з кокосовою олією, лимонним соком і сиропом з топінамбуру, пробиваємо до однорідного стану.
- Половинки шкурки добре протираємо серветкою всередині і покриваємо пензликом розтопленим шоколадом — тоненьким шаром. Далі ставимо в холодильник охолонути на 20 хвилин, відтак ще раз покриваємо тонким шаром шоколаду, ставимо ще раз охолонути на 10 хвилин.
- Наповнюємо половинки мусом з авокадо, ставимо в середину кісточку.
- Акуратно відокремлюємо шкірку від шоколаду і подаємо на стіл.
*Мус шеф не рекомендує довго зберігати, а відразу використовувати, адже авокадо з часом темніє. З одного плоду авокадо виходить якраз дві порції-половинки.
Смачного!
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