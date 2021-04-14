Десерт з авокадо: рецепт від Володимира Ярославського

Десерт з авокадо – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт і в піст! Професіонал поділився секретами його приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт десерту з авокадо читайте в матеріалі.

Інгредієнти для «кісточки»:

кешью замочене — 100 г

фініки без кісточки — 40 г

кокосова олія — 35 г

вода — 40 мл

шоколад — 15 г

Спосіб приготування:

Змішуємо всі інгредієнти, крім шоколаду, у блендері і дуже добре перебиваємо в однорідну масу. Потім додаємо ще трохи розтопленого шоколаду і ставимо в холодильник застигнути на 3—4 години. Дістаємо загуслу суміш і формуємо кульки завбільшки з невелику кісточку авокадо. Ставимо кремові кульки в морозилку ще на 2—4 години, відтак покриваємо тонким шаром шоколаду — виходять дуже смачні цукерки!

Інгредієнти для мусу з авокадо:

авокадо — 1 шт.

лимонний сік — 12 мл

сироп з топінамбуру — 20 мл

кокосова олія — 35 г

Спосіб приготування:

Розрізаємо авокадо навпіл, акуратно виймаємо м’якоть ложкою, щоб не пошкодити шкірку. М’якоть кладемо в блендер і змішуємо з кокосовою олією, лимонним соком і сиропом з топінамбуру, пробиваємо до однорідного стану. Половинки шкурки добре протираємо серветкою всередині і покриваємо пензликом розтопленим шоколадом — тоненьким шаром. Далі ставимо в холодильник охолонути на 20 хвилин, відтак ще раз покриваємо тонким шаром шоколаду, ставимо ще раз охолонути на 10 хвилин. Наповнюємо половинки мусом з авокадо, ставимо в середину кісточку. Акуратно відокремлюємо шкірку від шоколаду і подаємо на стіл.

*Мус шеф не рекомендує довго зберігати, а відразу використовувати, адже авокадо з часом темніє. З одного плоду авокадо виходить якраз дві порції-половинки.

Смачного!

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