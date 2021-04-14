Десерт из авокадо: рецепт от Владимира Ярославского
14.04.2021
Десерт из авокадо ― полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт и в пост! Профессионал поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт десерта из авокадо читайте в материале.
Ингредиенты для «косточки»:
- кешью замоченные ― 100 г
- финики без косточки — 40 г
- кокосовое масло — 35 г
- вода — 40 мл
- шоколад — 15 г
Способ приготовления:
- Смешиваем все ингредиенты, кроме шоколада, в блендере и очень хорошо перебиваем в однородную массу. Затем добавляем еще немного растопленного шоколада и ставим в холодильник застывать на 3—4 часа.
- Достаем загустевшую смесь и формируем шарики размером с небольшую косточку авокадо.
- Ставим кремовые шарики в морозилку еще на 2—4 часа, затем покрываем тонким слоем шоколада — получаются очень вкусные конфеты!
Ингредиенты для мусса из авокадо:
- авокадо — 1 шт.
- лимонный сок — 12 мл
- сироп из топинамбура — 20 мл
- кокосовое масло — 35 г
Способ приготовления:
- Разрезаем авокадо пополам, аккуратно вынимаем ложкой мякоть, чтобы не повредить кожицу.
- Мякоть кладем в блендер и смешиваем с кокосовым маслом, лимонным соком и сиропом из топинамбура, пробиваем до однородного состояния.
- Половинки кожицы хорошо протираем салфеткой всередине и при помощи кисточки покрываем растопленным шоколадом — тоненьким слоем. Ставим в холодильник остыть на 20 минут, затем еще раз покрываем тонким слоем, ставим еще раз остыть на 10 минут.
- Наполняем половинки муссом из авокадо, ставим внутрь косточку.
- Затем аккуратно отделяем кожицу от шоколада и подаем на стол.
*Мусс шеф не рекомендует долго хранить, а сразу использовать, ведь авокадо со временем темнеет. Одного плода авокадо хватает как раз на две порции-половинки.
Приятного аппетита!
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