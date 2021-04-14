Десерт из авокадо: рецепт от Владимира Ярославского

Десерт из авокадо ― полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт и в пост! Профессионал поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт десерта из авокадо читайте в материале.

Ингредиенты для «косточки»:

кешью замоченные ― 100 г

финики без косточки — 40 г

кокосовое масло — 35 г

вода — 40 мл

шоколад — 15 г

Способ приготовления:

Смешиваем все ингредиенты, кроме шоколада, в блендере и очень хорошо перебиваем в однородную массу. Затем добавляем еще немного растопленного шоколада и ставим в холодильник застывать на 3 — 4 часа. Достаем загустевшую смесь и формируем шарики размером с небольшую косточку авокадо. Ставим кремовые шарики в морозилку еще на 2 — 4 часа, затем покрываем тонким слоем шоколада — получаются очень вкусные конфеты!

Ингредиенты для мусса из авокадо:

авокадо — 1 шт.

лимонный сок — 12 мл

сироп из топинамбура — 20 мл

кокосовое масло — 35 г

Способ приготовления:

Разрезаем авокадо пополам, аккуратно вынимаем ложкой мякоть, чтобы не повредить кожицу. Мякоть кладем в блендер и смешиваем с кокосовым маслом, лимонным соком и сиропом из топинамбура, пробиваем до однородного состояния. Половинки кожицы хорошо протираем салфеткой в​​середине и при помощи кисточки покрываем растопленным шоколадом — тоненьким слоем. Ставим в холодильник остыть на 20 минут, затем еще раз покрываем тонким слоем, ставим еще раз остыть на 10 минут. Наполняем половинки муссом из авокадо, ставим внутрь косточку. Затем аккуратно отделяем кожицу от шоколада и подаем на стол.

*Мусс шеф не рекомендует долго хранить, а сразу использовать, ведь авокадо со временем темнеет. Одного плода авокадо хватает как раз на две порции-половинки.

Приятного аппетита!

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