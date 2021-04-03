З перших хвилин у 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-3 в 9 випуску, уже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні було сім учасників: Віктор, Елеонора, Леонід, Микола, Владислав, Коля і Неля. Шефи повинні були за півтори години приготувати закуску, основну страву і десерт ресторанного рівня з продуктів, які найчастіше купують українці на карантині.

Владислав приготував на основне запечену картоплю з цибулевим соусом і хеком, маринованим у білому вині. Однак Ектору не сподобалася презентація страви, хоч і техніки, застосовані у приготуванні, були складними. На закуску шеф подав рисовий чипс і паштет із тушенки. Ця страва вразила суддів, але з десертом учасник не встиг.

Леонід зробив сучасний сет із страв української кухні: запечені рулети з хеку та різото з картоплі і білого вина, холодець з хрумкою гречкою та кремову масу з молока та цукру. Усі три страви були ідеально приготовані та елегантно подані суддям.

Елеонора подала хек, обсмажений на маслі, з голландським соусом і крамблом із гречки та рису. Ектор був вражений структурами страви та її смаками. На закуску дівчина подала паштет з грушею в цибулі конфі, а на десерт — рисовий мус з італійською меренгою. Усі три страви були добре підготовлені та високо оцінені суддями.

Віктор приготував хек з картопляним пюре і соусом на основі гречки. Також шеф подав рієт із тушенки з цибулевою карамеллю і фруктову тарталетку. Майже всі страви сподобалися журі.

Микола приготував пюре з гречки з вершками та рибу в клярі. Сама ідея сподобалася Ектору, але він очікував від учасника більшого. Закуска — кнеля з тушенки з лимонною цедрою та рисовим чипсом ― здивувала Володимира Ярославського. Смаки були незвичними, але робота судді сподобалася. Рисовий пудинг з розмарином та лимонною цедрою теж сподобався Ользі Мартиновській. Страви були збалансованими і доведеними за смаком.

Неля приготувала філе хека з травами, картопляним гратеном і галантеном, картопляний торт і лимонну панакоту з лимонним джемом. Усі страви були правильно приготованими, але без особливої креативності.

Микола приготував тільки дві страви — основну і десерт: рибу на пару з цибулею та спеціями і мус із запеченої картоплі та цибулевого соусу. Гарніру не було, страви були недопрацьованими і незбалансованими за смаком.

Владислав і Микола сьогодні приготували найгірші страви, однак Влад краще впорався із завданням. Саме тому в 9 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Микола Овчаренко.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-3: Чому Володимир Ярославський готував разом із учасниками на кухні шоу?

Читайте нас також у Viber і Telegram