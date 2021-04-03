С первых минут в 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 9 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня было семь участников: Виктор, Элеонора, Леонид, Николай, Владислав, Коля и Неля. Шефы должны были за полтора часа приготовить закуску, основное блюдо и десерт ресторанного уровня из продуктов, которые чаще всего покупают украинцы на карантине.

Владислав приготовил на основное запеченный картофель с луковым соусом и хеком, маринованным в белом вине. Однако Эктору не понравилась презентация блюда, хоть и техники, применяемые в приготовлении, были сложными. На закуску шеф подал рисовый чипс и паштет из тушенки. Это блюдо поразило судей, но с десертом участник не успел.

Леонид сделал современный сет из блюд украинской кухни: запеченные рулеты из хека и ризотто из картофеля и белого вина, холодец с хрустящей гречкой и кремовую массу из молока и сахара. Все три блюда были идеально приготовлены и элегантно представлены жюри.

Элеонора подала хек, обжаренный на масле, с голландским соусом и крамбл из гречки и риса. Эктор был поражен структурами блюда и его вкусами. На закуску девушка подала паштет с грушей в луке конфи, а на десерт ― рисовый мусс с итальянской меренгой. Все три блюда были хорошо приготовлены и высоко оценены судьями.

Виктор приготовил хек с картофельным пюре и соусом на основе гречки. Также шеф подал риет из тушенки с луковой карамелью и фруктовую тарталетку. Почти все блюда понравились судьям.

Николай приготовил пюре из гречки со сливками и рыбу в кляре. Сама идея понравилась Эктору, но он ожидал от участника большего. Закуска ― кнели из тушенки с лимонной цедрой и рисовым чипсом ― удивила Владимира Ярославского. Вкусы были необычными, но работа судье понравилась. Рисовый пудинг с розмарином и лимонной цедрой тоже понравился Ольге Мартыновской. Блюда были сбалансированными и доведенными по вкусу.

Неля приготовила филе хека с травами, картофельным гратеном и галантином, картофельный торт и лимонную панакоту с лимонным джемом. Все блюда были правильно приготовленными, но без особой креативности.

Николай приготовил только два блюда ― основное и десерт: рыбу на пару с луком и специями и мусс из запеченного картофеля и лукового соуса. Гарнира не было, блюда были недоработанными и несбалансированными по вкусу.

Владислав и Николай сегодня приготовили худшие блюда, но Влад справился с заданием лучше. Именно поэтому в 9 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Николай Овчаренко.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-3: Почему Владимир Ярославский готовил вместе с участниками на кухне шоу?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.