Уже завтра, 3 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать довгоочікуваний 9 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивуватимуть учасники в дев’ятому випуску? Читайте просто зараз!

На кухні «МастерШеф. Професіонали» учасники наслідуватимуть сучасні тенденції, які допомагають дбати про довкілля. Так, профі третього сезону готуватимуть обід для уявної Грети Тунберг, всесвітньо відомої екоактивістки. Їм доведеться розробити меню з трьох страв ресторанного рівня, які вони робитимуть з відходів. Ба більше, обід потрібно презентувати на їстівному екопосуді. При цьому судді врахують раціональне споживання ресурсів ― електрики і води ― за допомогою лічильників. У кого буде більше витрачених ресурсів, та команда відразу надягне чорні фартухи, без дегустації. Кому вдасться впоратися з екообідами, а для кого це стане непосильним завданням?

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: невже екострави шефів куштуватиме сама Грета Тунберг? У 9 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуватимуть обід для уявної Грети Тунберг. Подробиці 9 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 в матеріалі

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