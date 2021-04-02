Уже завтра, 3 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят долгожданный 9 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем будут удивлять участники в девятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

На кухне «МастерШеф. Профессионалы» участники последуют современным тенденциям, которые помогают заботиться об окружающей среде. Так, профи третьего сезона будут готовить обед для воображаемой Греты Тунберг, всемирно известной экоактивистки. Им придется разработать меню из трех блюд ресторанного уровня, которые они будут готовить из отходов. Более того, обед нужно презентовать на съедобной экопосуде. При этом судьи учтут рациональное потребление ресурсов — электричества и воды ― с помощью счетчиков. У кого будет больше затраченных ресурсов, та команда сразу наденет черные фартуки, без дегустации. Кому удастся справиться с экообедами, а для кого это станет непосильной задачей?

Video: «МастерШеф. Профессионалы»-3: неужели экоблюда шефов будет пробовать сама Грета Тунберг? В 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 участники будут готовить обед для воображаемой Греты Тунберг. Подробности 9 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3— в материале

Больше по теме: Как сложилась карьера самых ярких участников «МастерШеф. Профессионалы» 1 и 2 сезонов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ