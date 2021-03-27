Сьогодні, 27 березня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 8 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники у восьмому випуску? Читайте просто зараз!

Батл компромісів на кухні 3 сезону «МастерШеф. Професіонали»! У першому конкурсі судді називали страву, а учасники ― компроміси, на які готові піти заради неї. Наприклад, відмовитися від плити, втратити 10 хвилин або обов’язково використати ліверну ковбасу! Хто останній називав ставку-компроміс, той і отримував право приготувати страву. Що більше страв ― то більше шансів на перемогу. Проте важливо пам’ятати, що в підсумку всі компроміси команди об’єднувалися і ставали обов’язковими для приготування всіх страв!

Стелла стала капітанкою синьої команди, Микола ― червоної, а Віктор ― жовтої. Після того, як учасники приготували страви з дотриманням усіх компромісів, судді оголосили результати. Лазанья червоної команди була цікавою на смак, але непривабливою на вигляд. Мусака була смачною, а тарт татен ― апетитним і феноменальним, адже учасники змогли створити десерт із ліверною ковбасою. Команда синіх неправильно приготувала кесадилью, адже не використала сир і м’ясо. Аранчіні не вистачало хрусту і в’язкості, а чизкейк був забитим і сирим. Команда жовтих приготувала добре пропечений кіш лорен. Равіолі були теж надзвичайно смачними, а от для мільфею не вдалося зробити достатньо листкового тіста із запропонованих інгредієнтів.

Команди червоних і жовтих упоралися із завданням найкраще і піднялися на балкон. А сині приготували найгірші страви, тому шляхом голосування вони обрали найслабших учасників ― Стеллу і Ліду.

У другому конкурсі Лілія стала капітанкою червоної команди, Віталій ― синьої, Ліда ― зеленої, а Руслан ― жовтої. До професіоналів завітали справжні гуру м’яса ― легенди першого сезону шоу Костянтин Лайпаков та Алік Мкртчян, а також сам Алекс Якутов. Завдання кожної команди ― приготувати по 6 неймовірних бургерів так, щоб гості і судді змогли їх скуштувати. Однак у коморі не було ані м’яса, ані птиці, ані риби. За 2 години учасники повинні були зробити з рослинних продуктів не просто бургери, а м’ясо! Воно мало бути схожим за текстурою, смаком, кольором і запахом на справжнє.

Команда жовтих провалила завдання, адже зробити м’ясо з баклажанів, та ще й з використанням величезної кількості солі ― було поганим рішенням. Найкращою в конкурсі стала команда синіх. Тому як бонус Ектор зняв зі Стелли чорний фартух. Натомість фатальні фартухи отримала вся команда жовтих.

Ліда, Руслан, Микола Овчаренко та Віктор Шайдецький боролися за місце у проєкті. Учасники самі обрали поверхні, за якими вигризали перемогу у битві чорних. Під баранцями в кожного професіонала були різні страви: у Ліди ― равіолі, у Руслана ― сібас із крем-сиром, у Віктора ― такос із яловичиною, а в Миколи ― індонезійський насі-горенг. Учасникам потрібно було повторити страву-оригінал за однієї умови ― девайсна комора зачинена. Тобто не було ні плити, ні ножів, ні духової печі. Була тільки одна-єдина мікрокухня!

Шефам виділили півтори години на створення мініатюрних шедеврів. За вердиктом суддів, равіолі Лідії були майже ідеальними: і тісто, і жовток усередині були приготовлені добре. Такос Віктора також був на висоті: Володимир Ярославський зазначив, що попри мікроскопічний розмір, страва за смаком була 1:1 з оригіналом. Страву Руслана скуштувала Ольга Мартиновська: їй сподобався сібас, адже навіть соус і посипка були правильними. Микола приготував індонезійську страву, і Ектор похвалив його за неймовірно тонку роботу і витримані смаки.

Тому у 8 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 кухню не залишив ніхто!

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