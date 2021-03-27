Сегодня, 27 марта, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 8 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в восьмом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Баттл компромиссов на кухне 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»! В первом конкурсе судьи называли блюдо, а участники ― компромиссы, на которые готовы пойти ради него. Например, отказаться от плиты, потерять 10 минут или обязательно использовать ливерную колбасу! Кто последний называл ставку-компромисс, тот и получал право приготовить блюдо. Чем больше блюд ― тем больше шансов на победу. Однако важно помнить, что в итоге все компромиссы команды объединялись и становились обязательными для приготовления всех блюд!

Стелла стала капитаном синей команды, Николай ― красной, а Виктор ― желтой. После того, как участники приготовили блюда с соблюдением всех компромиссов, судьи объявили результаты. Лазанья красной команды была интересной по вкусу, но непривлекательной на вид. Мусака была вкусной, а тарт татен ― аппетитным и феноменальным, ведь участники смогли создать десерт с ливерной колбасой. Команда синих неправильно приготовила кесадилью, ведь не использовала сыр и мясо. Аранчини не хватало хруста и вязкости, а чизкейк был забитым и сырым. Команда желтых приготовила хорошо пропеченный киш лорен. Равиоли были тоже очень вкусными, а вот для мильфея не удалось сделать достаточно слоеного теста из предложенных ингредиентов.

Команды красных и желтых справились с заданием лучше и поднялись на балкон. А синие приготовили худшие блюда, поэтому путем голосования выбрали самых слабых участников ― Стеллу и Лиду.

Во втором конкурсе Лилия стала капитаном красной команды, Виталий ― синей, Лида ― зеленой, а Руслан ― желтой. К профессионалам пришли настоящие гуру мяса ― легенды первого сезона шоу Константин Лайпаков и Алик Мкртчян, а также сам Алекс Якутов. Задание каждой команды ― приготовить по 6 невероятных бургеров так, чтобы гости и судьи смогли их попробовать. Однако в кладовке не было ни мяса, ни птицы, ни рыбы. За 2 часа участники должны были сделать из растительных продуктов не просто бургеры, а мясо! Оно должно было быть похожим по текстуре, вкусу, цвету и запаху на настоящее.

Команда желтых провалила задание, ведь сделать мясо из баклажанов, да еще и с использованием огромного количества соли ― было плохим решением. Лучшей в этом конкурсе стала команда синих. Поэтому в качестве бонуса Эктор снял со Стеллы черный фартук. Вместо этого роковые фартуки получила вся команда желтых.

Лида, Руслан, Николай Овчаренко и Виктор Шайдецкий боролись за место в проекте. Участники сами выбрали поверхности, за которыми выгрызали победу в битве черных. Под барашками у каждого профессионала были разные блюда: у Лиды ― равиоли, у Руслана ― сибас с крем-сыром, у Виктора ― такос с говядиной, а у Николая ― индонезийский наси-горенг. Участникам нужно было повторить блюдо-оригинал при одном условии ― девайсная кладовая закрыта. То есть не было ни плиты, ни ножей, ни духовой печи. Была только одна-единственная микрокухня!

Шефам выделили полтора часа на создание миниатюрных шедевров. По вердикту судей, равиоли Лидии были почти идеальными: и тесто, и желток внутри были приготовлены хорошо. Такос Виктора также был на высоте, Владимир Ярославский отметил, что, несмотря на микроскопический размер, блюдо по вкусам было 1:1 с оригиналом. Блюдо Руслана попробовала Ольга Мартыновская: ей понравился сибас, ведь даже соус и посыпка были правильными. Николай приготовил индонезийское блюдо, и Эктор похвалил его за невероятно тонкую работу и выдержанные вкусы. Поэтому в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 кухню не покинул никто!

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